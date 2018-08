Hackers dopen New York om tot 'Jewtropolis' op Snapchat AV

Hackers slaagden erin om de stad New York om te dopen tot 'Jewtropolis' op Snapchat. Het probleem doet zich voor bij de functie Snap Map. In ons land bleef de naam van de stad ongewijzigd.

De feature Snap Map is ontworpen zodat gebruikers een blik kunnen werpen op regio's over de hele wereld. Snaps van sportevenementen, concerten, feestjes ... maar ook de precieze locatie van je vrienden kan je via de functie zien.

Snap Map maakt gebruik van software van Mapbox, een afzonderlijk bedrijf dat aangepaste kaarten levert voor toepassingen zoals Foursquare. Volgens Snapchat was het bedrijf Mapbox het slachtoffer van vandalisme.

"Bedankt om dit probleem onder de aandacht te brengen. Snap Map vertrouwt op externe kaartgegevens die helaas zijn blootgesteld aan vandalisme", reageerde het Snapchat Support-account op Twitter toen een alerte gebruiker een screenshot van de kaart deelde."We werken samen met onze partner Mapbox om dit onmiddellijk te verhelpen", aldus Snapchat. Een woordvoerder Mapbox was niet beschikbaar voor commentaar.

Snapchat was niet het enige bedrijf dat door vandalisme werd getroffen. Gebruikers van de apps Jump Bike, StreetEasy en Zillow meldden ook dat New York plots de naam 'Jewtropolis' had.

Het probleem doet zich alvast niet voor bij Belgische Snapchatters: New York heeft bij gebruikers in ons land nog steeds dezelfde naam.