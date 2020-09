Haal de barista in je naar boven met deze geweldige koffiemachines Ronald Meeus

04 september 2020

11u30

Beste design - Livoo DOD174

Prijs: € 125

Toestellen met een uitgesproken retrolook doen het altijd goed in je keuken, en wat dat betreft zit het design van de Livoo DOD174 boenk erop! Verder is dit een prima koffiemachine voor dagelijks gebruik, maar verwacht voor deze prijs ook niet teveel toeters en bellen. Gebruikers zijn wel erg te spreken over de eenvoud van onderhoud. Bekijk hier de Livoo DOD174.

Budgetvriendelijk - Philips HD7767/00

Prijs: € 110

Natuurlijk heeft niet iedereen een massa geld over voor een super-de-luxe koffiezetapparaat voor thuisgebruik. Heb je een strak budget, dan is deze klassieker van Philips een aanrader. Bovenaan de bonen erin, koffiesterkte selecteren, bonen malen en de koffie loopt al door, amper trager dan bij een ouderwetse koffiezet. Opnieuw: voor een prijs circa 100 euro moet je nooit veel extra’s verwachten, maar je krijg wel standaardfuncties als een antidruppelmechanisme, automatische uitschakeling en warmhoudfunctie. Bekijk hier de Philips HD7767/00.

Beste prijs-kwaliteitverhouding - DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Prijs: € 300

Elke koffiekenner zal je dit bevestigen: 300 euro is niet zoveel geld voor een echt goede koffiemachine. Toch krijg je best veel gedaan met deze ‘Magnifica’ van het populaire merk DeLonghi. Zo zijn er om te beginnen al wat ‘baristafuncties’; met een druk op de knop maak je een espresso of een caffè lungo (een met water ‘uitgerekte’ espresso). Liever een cappuccino of latte? Met het stoompijpje schuim je de melk handmatig op. Andere troeven volgens de gebruikers: de constante temperatuur van het water, het gebruiksgemak en hoe eenvoudig het is om het toestel netjes te houden. Bekijk hier de DeLonghi Magnifica.

Voor wannabe barista’s - Siemens EQ.9 Plus Connect S500

Prijs: € 1.800

Is enkel absolute topkwaliteit goed genoeg voor jou? Dan is deze Siemens EQ.9 Plus Connect S500 sowieso een aanrader. De prijs is natuurlijk een enorme sprong in de hoogte ten aanzien van de andere toestellen in dit overzicht, maar dit is high-end. Je centen gaan naar het kleurenscherm en het feit dat je twee kopjes tegelijk kan maken, maar vooral naar de uitgebreide gourmetfuncties. Daarmee kan je onder andere de sterkte, de temperatuur, de hoeveelheid melk en de intensiteit zelf gaan regelen. Verder onthoudt het toestel tien verschillende koffieprofielen; handig in een gezin met veel koffiedrinkers, want dan kan iedereen met één druk op een knop zijn vooraf ingestelde koffie op maat brouwen. Uiteraard is er ook een app waarmee je de machine vanop afstand kan bedienen. Bekijk hier de Siemens EQ.9 Plus Connect S500.

