Groter scherm, topcamera’s en AI: Google stelt nieuwe vlaggenschepen Pixel 3 en Pixel 3 XL voor Ook tablet Pixel Slate onthuld Olaf van Miltenburg sam

09 oktober 2018

19u00

Bron: Tweakers.net, Frandroid 11 Multimedia Google onthult de derde generatie van zijn Pixel-smartphones. De vlaggenschepen Pixel 3 en Pixel 3 XL moeten zich onder andere onderscheiden met kunstmatige intelligentie die helpt bij meerdere fotofuncties.

De Pixel 3 XL heeft een 6,3"-scherm met 19:9-verhouding en smalle inkeping. Het toestel is 158 mm lang en 76,7 mm breed. De Pixel 3 heeft een 5,5"-scherm met 18:9-verhouding en randen boven en onder, maar geen inkeping. Deze smartphone is 145,6 mm lang en 68,2 mm breed. Beide modellen zijn daarmee groter dat de Pixel 2 en 2 XL, die respectievelijk een 5"- en 6"-scherm hebben.



Onder de motorkap zit bij beide toestellen een Snapdragon 845-processor en 4GB ram. Beide modellen komen in varianten met 64 GB en 128 GB opslaggeheugen, zonder mogelijkheid om dat uit te breiden met micro-SD-kaarten. Draadloos laden is nu mogelijk omdat de achterkant van de Pixel 3-modellen van glas is.

Camera

Aan de achterkant zit zowel bij de Pixel 3 als de 3 XL een enkele camera, met een resolutie van 12,2 megapixel. Ook zit de vingerafdrukscanner aan de achterkant. Aan de voorzijde zitten wel twee camera's, waarvan een met groothoeklens om meer van de achtergrond vast te leggen bij het maken van selfies.



Google gebruikt opnieuw kunstmatige intelligentie voor een goede kwaliteit van de afbeeldingen. De camera wordt bijgestaan door de Pixel Vision Core, een door Google ontworpen chip voor berekeningen op visuele beelden zoals hdr+. De camera ondersteunt Google Lens, voor de automatische herkenning van beelden.

Camerasnufjes

Onderdeel van de camerafunctionaliteit zijn de modi Top Shot, Photobooth en Super Res Zoom. Top shot is een burstmodus waarbij de kunstmatige intelligentie de beste foto uitkiest, zoals de afbeelding waarbij iedereen in de camera kijkt. De Pixel 3 geeft dan 'Smart capture available' aan met puntjes boven de beste foto.

Photobooth is een soort selfietimer waarbij de camera pas fotografeert wanneer de kunstmatige intelligentie het meest geschikt moment voor de foto heeft bepaald. Super Res Zoom verbetert de kwaliteit van beelden bij inzoomen. Daarnaast is er Night Sight, die goede foto's bij weinig licht moet opleveren zonder dat de gebruiker hoeft te flitsen.

Software en accessoires

De Pixel-smartphones bevatten de door Google ontworpen Titan-beveiligingschip, die onder andere wachtwoorden opslaat en andere hardwarematige beveiligingsopties biedt. Dit lijkt sterk op de functionaliteit van Apples Secure Enclave en tpm-chips van zakelijke laptops.

Samen met de smartphones kondigde Google nog de Pixel Stand aan, een standaard die draadloos oplaadt en waarin de smartphone stationair gebruikt kan worden in combinatie met de Google Assistent.

Lancering en prijs

De 64 GB-versie van de Google Pixel 3 krijgt volgens Frandroid in Europa een adviesprijs van 859 euro, terwijl de 128 GB-versie 959 euro zou kosten. De Pixel 3 XL van 64 GB kost 959 euro en de 128GB-variant zou 1059 euro kosten. Officieel noemt Google voorlopig een startprijs van 799 dollar voor de Pixel 3 en 899 voor de Pixel 3 XL.

De toestellen verschijnen op 2 november in het wit, zwart en zandkleur. Nederland en België staan nog niet in de rij landen waar de smartphones officieel beschikbaar komen.

Tablet

Google kondigt ook de Pixel Slate aan, een Chrome OS-tablet met een beeldverhouding van 3:2 en een pixeldichtheid van 293 ppi. Aan weerszijden van het scherm zitten vooraan zitten stereospeakers, en bovenaan de schermrand zit een inkeping voor de vingerafdrukscanner. De Pixel Slate heeft een USB C-poort en een 8 megapixelcamera.

De Slate is te combineren met het Pixel Slate Keyboard, dat volgens Google direct verbonden wordt, zonder te hoeven pairen. Het toetsenbord heeft vrij ronde toetsen met achtergrondverlichting. De Pixel Slate kost 599 dollar en het bijbehorende toetsenbord 199 dollar. Ook is er een Pixelbook Pen voor 99 dollar. De tablet komt later dit jaar uit in de VS, Canada en het VK.