Grote storing bij Twitter opgelost AW

11 juli 2019

21u32

Bron: Belga 10 Multimedia Socialenetwerksite Twitter had vanavond te kampen met technische problemen, waardoor gebruikers niet ingelogd geraakten. Wie de site toch probeerde te bereiken, kreeg de melding dat "iets technisch is misgelopen".

Via de website downdetector.com waarop mensen kunnen melden dat ze problemen hebben met websites, waren op een uurtje tijd bijna 50.000 meldingen binnengekomen. Die meldingen kwamen niet enkel van ons land. Er leken problemen te zijn in de Verenigde Staten, Europa en Japan.



Inmiddels lijken de problemen in België alvast opgelost te zijn.