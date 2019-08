Groot, groter, grootst? Samsung stelt Galaxy Note 10 en 10+ voor kg

07 augustus 2019

21u58

Bron: Samsung, The Verge 1 Multimedia De Samsung Galaxy Note 10 belooft opnieuw één van de paradepaardjes van de Koreaanse techgigant te worden. Vanavond werd het toestel voorgesteld op het Unpacked-event in Brooklyn, naast de iets grotere Galaxy Note 10+. De smartphones komen over twee weken in België uit.

De Note-reeks van Samsung bestaat uit de grootste en de meest innovatieve toestellen uit het gamma, met een toepasselijke prijskaartjes. Dé smartphone voor grote handen en diepe zakken, zeg maar. Het lijkt erop dat dat met de Galaxy Note 10 niet zal veranderen.



Samsung presenteert vanavond twee smartphones: de Samsung Galaxy Note 10 en de Note 10+. Beide toestellen komen zoals gewoonlijk met een pennetje.

Samsung Galaxy Note 10: kleiner dan voorganger

De Note 10 is groot, maar allesbehalve gigantisch. Het is zelfs het “smalste” Note-toestel ooit gemaakt met een schermdiagonaal van 6,3 inch (151 op 71 mm). De telefoon heeft al de kracht die je van een Note verwacht, maar dan in een kleiner formaat, klinkt het. Dat is best bijzonder, want normaal worden de Galaxy Note-toestellen enkel maar groter. Dit keer is de Note 10 echter iets kleiner dan zijn voorganger, de Note 9, die vorig jaar uitpakte met een schermdiagonaal van 6,4 inch.

De smartphone krijgt drie camera’s op de rug (16 mp-breedhoekcamera, algemene camera van 12 mp en telelens van 12 mp) en één selfiecamera (10 mp) in een ‘hole-punch’ - een perfect rond cameragaatje in het midden van het scherm. Verder draait het toestel op de Exynos 9825. De batterij heeft een capaciteit van 4.300 mAh - iets groter dan de 4.100 mAh-batterij van de Samsung Galaxy S10, bijvoorbeeld.



Onderaan zit een vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm, net zoals de Samsung Galaxy S10. Het toestel komt in drie kleuren uit: Aura Glow, Aura Black en Aura Pink. Voor een basisversie met 8GB RAM en 256GB tel je 949 euro neer. De Note 10 ligt vanaf 23 augustus in de rekken.

Galaxy Note 10+: supersnel laden

Dan leunt de Note 10+ meer aan bij zijn voorgangers. Het grotere toestel krijgt een amoledscherm mee van 6,8 inch (162 op 77 mm) en beschikt over maar liefst vier camera’s op de achterkant. Die extra camera is zoals verwacht een time-of-flight-lens, die diepte registreert. Handig voor portretten met een bokeh-effect, waarbij je een scherpe voorgrond wilt en een wazige achtergrond.



De telefoon biedt ook ruimte voor een extra microSD-kaartje en een betere batterij (4.300 mAh). Bovendien kan het toestel supersnel opgeladen worden met behulp van bepaalde laders. Volgens Samsung-medewerker zou een half uur laden genoeg zijn om een hele dag door te komen.



De Galaxy Note10+ is verkrijgbaar in de versie met 12 GB RAM en 256 GB opslagruimte vanaf 1.099 euro en 12 GB RAM en 512 GB opslagruimte vanaf 1.199 euro. Het toestel komt in drie kleuren uit (Aura Glow, Aura Black en Aura White) en is eveneens vanaf 23 augustus beschikbaar.

Geen 3,5 mm-poort

Zowel de Note 10 als de Note 10+ nemen afscheid van een 3,5 mm-aansluiting - de ingang voor je koptelefoon. Je moet dus voortaan draadloze oortjes gebruiken of gebruik maken van een extra aansluitstukje dat in de USB-C-poort past. Ook de Bixby-knop is verdwenen. Die knop roept op andere Samsung-toestellen de virtuele assistent Bixby op, maar kon tot nu toe weinig gebruikers bekoren. Vaak zat de knop in de weg en werd de assistent per ongeluk opgeroepen.



Ook komen enkele functies uit de S-reeks terug. De nieuwe Note-toestellen zijn bijvoorbeeld ook compatibel met Wireless PowerShare, waarbij je telefoon andere toestellen draadloos kan opladen.



S Pen

Het iconische pennetje krijgt eveneens een update. Je kan het uiteraard gebruiken als stylus, om notities te nemen op je telefoon. Maar vanaf nu kan je de pen ook gebruiken om op afstand je smartphone te bedienen. Bijvoorbeeld kan je de camera openen, tussen de verschillende modi wisselen, in- en uitzoomen en een foto nemen zonder de smartphone aan te raken. Daarvoor hoef je enkel het pennetje in de lucht te zwaaien, bijna zoals een mini-toverstok. De ‘gebaren’ werken met meerdere apps: ook YouTube zou zo te bedienen zijn.



Het is ook mogelijk om je handgeschreven notities meteen in tekst om te zetten in de Notes-app van Samsung. De teksten kunnen geëxporteerd worden naar andere apps, waaronder Microsoft Word.

Andere snufjes

Naast de nieuwe smartphones werd er ook wat tijd uitgetrokken om de nieuwe Samsung Galaxy Watch Active extra te belichten. De nieuwe smartwatch mikt op sportieve gebruikers, met enkele nieuwe snufjes om bijvoorbeeld je looptochtjes bij te houden en je stressniveaus te meten.



Ook sleutelde Samsung aan DeX, de manier om je telefoon te gebruiken als een pc. Met de software kan je je Note 10 aansluiten op een monitor, waarna je kan verder werken op het grote scherm. Je kan je telefoon nu ook aansluiten op een Windows-pc of een Mac-toestel, waarna een venster verschijnt met al je apps. Zo kan je bijvoorbeeld bestanden uitwisselen tussen je telefoon en computer door ze simpelweg van het ene naar het andere venster te slepen.



Tot slot komt Samsung ook in de Note-reeks op de proppen met een 5G-compatibel toestel. Veel wordt er echter niet gezegd over Samsung Galaxy Note 10 5G. Volgens The Verge wordt de smartphone eerst uitgebracht in de VS, voor het internationaal wordt gelanceerd. Het is niet heel waarschijnlijk dat het toestel ook naar ons land komt.