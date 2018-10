Googles slimme speaker mét scherm moet centrum van slim huis worden Olaf van Miltenburg sam

09 oktober 2018

18u32

Bron: eigen berichtgeving, anp 1 Multimedia Google stelt de Home Hub voor, een slimme speaker met een scherm van zeven inch. Het toestel kan via stembesturing allerlei informatie tonen en slimme apparaten aansturen.

Het scherm kan informatie zoals weerberichten, verkeersinformatie of afspeellijsten weergeven, maar ook bijvoorbeeld beelden van Nest-beveiligingscamera's. De interface is geoptimaliseerd voor onder andere Maps en Photos. De Hub kan herkennen wie in huis de opdrachten uitspreekt voor een gepersonaliseerde functionaliteit. Tijdens de voorstelling demonstreerde Google dit met YouTube, dat automatisch de afspeellijst van de gebruiker toonde.

Smarthomes

De Home Hub is bedoeld voor gebruik door de hele familie en ondersteunt opties voor ouders om de functionaliteit voor kinderen te beperken. Het scherm past de helderheid automatisch aan de hoeveelheid licht, en kan zichzelf 's nachts automatisch uitschakelen. De schermresolutie is, net als meer info over de hardware, nog niet bekend.



De Home Hub dient als centraal onderdeel voor smarthomes. Een Home View-dashboard toont de slimme apparaten in huis, waaronder Philips Hue-verlichting, de Chromecast-tv-aansluiting en Nest-apparatuur. De interface van de mobiele Google Home-app toont nu hetzelfde dashboard en is compatibel met de Hub.

Google Home

De Google Home Hub verschijnt op 21 oktober voor 149 dollar (130 euro zonder btw) in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Wanneer niet-Engelstalige landen volgen, is niet bekend. Wat wél bij ons verschijnt, zijn de Google Home en de Google Home Mini. De slimme speakers, die met Nederlandstalige commando's kunnen worden bediend, verschijnen op 24 oktober. De Home kost 149 euro, de Home Mini 59 euro.

Google probeert mensen die zich zorgen maken over hun privacy gerust te stellen. Als de Home-luidspreker luistert, branden ledlampjes aan de zijkant. Het apparaat verwerkt de vraag zelf, en gebruikers kunnen de microfoon met een schakelaar uitzetten. De Home Hub heeft trouwens geen camera, zodat mensen zich volgens Google 'comfortabel' voelen, ook bij gebruik in de slaapkamer.

