Google wil geld van smartphonemakers als het niet meer aan data van gebruikers kan

16 oktober 2018

20u16

Bron: ANP, NY Times 0 Multimedia Technologiebedrijf Google stelt zijn Androidbesturingssysteem gratis ter beschikking van smartphoneproducenten, omdat hun zoekrobot, webbrowser en ander apps op die manier op zoveel mogelijk toestellen belanden. Zo kan Google immers data verzamelen over de gebruikers en deze verkopen aan adverteerders. Europese telefoonproducenten zullen voortaan echter moeten betalen voor de installatie van Google-apps zoals Gmail, Google Maps en Chrome. Dat heeft het techbedrijf aangekondigd om aan eisen van de Europese Commissie te voldoen.

De Europese Commissie had Google in juli een recordboete van ruim 4,3 miljard dollar opgelegd omdat Google zijn marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android had misbruikt. Google stond gebruikers van Android niet toe om een eigen versie van het besturingssysteem te maken als ze ook telefoons met Android en Google-apps, waaronder de Play Store, wilden produceren. Dat mag nu wel.

Inkomsten uit Google-zoekopdrachten

Ook mag er dus voor gekozen worden om wel de andere Google-apps, maar niet de zoekapp of Chrome te installeren. Dat kost dan wel geld, want Google zegt de inkomsten van de zoekopdrachten te gebruiken om Android gratis te houden. Ten slotte komen er aparte licenties voor de zoekapp en Chrome.

Vanaf 29 oktober zullen telefoonmakers die de Play Store en een bundel Google-apps zoals Gmail, YouTube en Google Maps installeren, een licentie moeten betalen. De telefoonmakers kunnen gratis de zoek-app of Chrome installeren, of alternatieven inbakken in het toestel.

Android blijft wel gratis

Google verduidelijkte niet hoeveel zulke licenties zullen kosten. Ook zei het bedrijf niet te weten of de fabrikanten die prijs zullen doorrekenen aan de consumenten. Google stelde wel dat Android gratis zal blijven.

Android is het grootste mobiele besturingssysteem ter wereld: meer dan 80 procent van alle smartphones ter wereld maken er gebruik van. Volgens Google draaien meer dan 24.000 verschillende soorten toestellen op de software.

“Google koos zelf voor deze oplossing”

De Europese Commissie stelt dat het niet vereist dat Google geld vraagt voor de applicaties of toegang tot de Play Store. Google moet onafhankelijk beslissen hoe het voldoet aan de eisen van de Commissie, klinkt het. “De beslissing is ontworpen om voor het eerst concurrerende zoek- en browser-providers toe te laten op zichzelf te concurreren met Google voor pre-installatie op de Android-toestellen, wat leidt tot een grotere keuze voor de consumenten”, aldus de EU.

De wijzigingen gelden alleen in Europa. Google ging bovendien ook in beroep tegen de Europese recordboete.