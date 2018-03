Google trekt strijd tegen desinformatie aan LB

20 maart 2018

18u56

Bron: Washington Post 1 Multimedia Google maakt de komende drie jaar 300 miljoen dollar (244 miljoen euro) vrij voor de strijd tegen de verspreiding van desinformatie. Daarnaast wil de zoekmachine de journalistiek ondersteunen.

Het bedrijf zei dat het zijn systemen en ranglijsten heeft aangepast om mensen naar "meer gezaghebbende inhoud" te leiden op Google Zoeken en YouTube, vooral als het gaat om 'breaking' nieuws. Google zei dat malafide spelers vaak proberen onnauwkeurige inhoud naar boven te duwen op de platforms van Google.

Verkiezingen

Vorig jaar kreeg Google zware kritiek te verduren ​​over de rol die het bedrijf speelde in de verspreiding van foute informatie tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. De diensten van Google hebben een enorm bereik. Ongeveer 1,6 miljard mensen bekijken elke maand YouTube-video's.

"Hoewel we er alles aan doen om de meest gezaghebbende informatie te presenteren, zijn er veel gevallen waarin gebruikers informatie vinden die niet gezaghebbend is", aldus Richard Gringas, vice-president van nieuwsartikelen, verwijzend naar Google Zoeken. Gringas voegde eraan toe dat het bedrijf andere manieren probeert te vinden om mensen te helpen begrijpen dat "niet alle resultaten die ze zien betrouwbaar of accuraat zijn."

Geverifieerde gezaghebbende bronnen

Op de startpagina van YouTube is volgens Gringas al in tien landen een sectie geïntroduceerd met geverifieerde gezaghebbende bronnen, zodat gebruikers snel het nieuws van de dag krijgen. Hij zei dat YouTube van plan is de functie uit te breiden naar veel meer landen.

De techgigant zal ook een programma lanceren, Disinfo Lab, om verkeerde informatie te beteugelen. Google werkt ook samen met universiteiten en mediabedrijven om een ​​initiatief te lanceren dat de digitale vaardigheden van jonge mensen in de Verenigde Staten moet verbeteren.

Online abonnees

Google is ook van plan nieuwsmedia te helpen online abonnees te bereiken. Een online functie die nog wordt getest, geeft uitgevers een beter idee van welke lezers geneigd zijn een ​​nieuw abonnement te kopen. Het bedrijf zal uitgevers helpen vaststellen welke lezers meer geneigd zijn zich op nieuws te abonneren. De tool informeert ook uitgevers wanneer ze lezers moeten vragen zich te abonneren.

Volgens Google heeft de functie in een maand tijd geleid tot een verdrievoudiging van nieuwe digitale abonnementen bij de St. Louis Post-Dispatch, een van de eerste nieuwsmedia om deze online functie te testen.