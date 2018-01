Google stroomlijnt betaaldiensten in één platform LB

14u20 0 AP Multimedia Zoekmachine Google gaat verschillende betaaldiensten stroomlijnen in één platform. Met die vereenvoudiging wil Google de concurrentie aangaan met Apple en Samsung.

Tot nog toe konden Google-gebruikers verschillende diensten gebruiken om online betalingen te doen via hun smartphone, laptop of computer. Zo was er Android Pay voor contactloze betalingen, Google Wallet om geld aan vrienden over te maken en was er het autofill-tool bij Chrome dat je kredietkaartgegevens onthield.

Het nieuwe systeem Google Pay brengt al die diensten onder één paraplu die volgens het bedrijf het kopen en betalen via Google minder verwarrend moet maken. Experts bij Juniper Research voorspellen dat meer dan 500 miljoen mensen tegen 2021 gebruik zullen maken van Apple Pay, Samsung Pay en het nieuwe Google Pay.