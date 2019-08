Google stopt tijdelijk met beluisteren Assistent-opnames in Europa AW ADN

01 augustus 2019

15u37

Bron: Belga 6 Multimedia Google stopt voor drie maanden met het beluisteren van opnames die zijn spraakassistent in Europa maakt. Dat zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit van Hamburg, die een onderzoek is gestart naar de praktijk.

Klokkenluiders hebben de voorbije weken in verschillende media, onder meer de VRT, aangetoond dat grote technologiebedrijven mensen inschakelen om te luisteren naar bepaalde opnames van hun spraakassistenten. Ze doen dat om de spraakherkenning te verbeteren, maar de medewerkers krijgen zo soms ook privacygevoelige info te horen. De VRT hoorde ruim duizend fragmenten.

Privacy

De Duitse regulator opende een administratieve procedure om Google tijdelijk te verbieden om de opnames nog te beluisteren. Er zijn volgens de regulator immers “ernstige twijfels” over de verenigbaarheid van de praktijk met de Europese privacywetgeving (GDPR).



Tijdens de procedure, die nog loopt, zou Google zelf aan de Duitsers verklaard hebben dat het gedurende minstens drie maanden geen transcripties meer zal maken in de hele Europese Unie.

Google bevestigt

In een reactie bevestigt Google dat het na de berichtgeving in België en Nederland zelf heeft ingegrepen. “Kort nadat we vernamen dat er Nederlandstalige audiofragmenten waren gelekt van gebruikers van de Google Assistent, zijn we tijdelijk gestopt met het transcriberen van zulke fragmenten. Ondertussen bekijken we hoe we nog duidelijker kunnen maken voor gebruikers wat we met gegevens doen om onze spraaktechnologie te verbeteren”, luidt het.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kondigde na de berichtgeving van de VRT al aan dat zij wellicht een onderzoek zou instellen. In een reactie op de Duitse procedure zegt een woordvoerster van de GBA dat de Belgische waakhond nauw samenwerkt met de toezichthouder in Hamburg. “De GBA waakt dus mede over de belangen van Belgische burgers in dit dossier”, luidt het.