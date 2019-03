Google onthult testversie van nieuwe Android met meer privacy-opties kg

14 maart 2019

12u24

Bron: ANP, Android Police 0 Multimedia Google werkt aan een nieuwe versie van besturingssysteem Android. Ontwikkelaars van apps kunnen nu de testversie alvast downloaden. Op basis van hun ervaringen wordt het systeem aangepast waar nodig. In mei komt een proefversie voor het publiek.

Android Q wordt de opvolger van de huidige versie, Android Pie. Eind augustus moet de eindversie beschikbaar worden.



Welke nieuwigheden Android Q meekrijgt, is nog niet helemaal zeker. Maar volgens Google draait de nieuwe Android helemaal om privacy en veiligheid. Zo kunnen mensen instellen dat apps nooit toegang krijgen tot de locatie van de gebruiker.



Volgens enkele gelekte beelden zou er ook een volledige ‘dark mode’ beschikbaar worden, om de interface van je telefoon te verduisteren.

Naam

Android Q heeft nog geen definitieve naam. De versies van Android worden telkens genoemd naar zoete lekkernijen op alfabetische volgorde, zoals Jelly Bean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo en Pie.



Het is nog maar de vraag of Google zal vasthouden aan die traditie, want er zijn nauwelijks etenswaren die beginnen met de letter Q. Of wordt het dan Android Quiche of Android Quinoa?