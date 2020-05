Google Nest Wifi nu ook beschikbaar in België Redactie

05 mei 2020

11u39 2 Multimedia Met Nest Wifi wil Google naar eigen zeggen iets doen aan het probleem van het toenemende aantal apparaten, gebruikers en services die toegang nodig hebben tot wifinetwerken thuis, zoals een langzame of verbroken internetverbinding. Vanaf vandaag is Nest Wifi beschikbaar in negen nieuwe Europese markten, waaronder ons land.

Nest Wifi heeft een krachtige router en een Wifi-punt, voorzien van een ingebouwde speaker met de Google Assistent.

De Nest Wifi-router sluit je rechtstreeks aan op je modem en vormt de basis van een krachtig en betrouwbaar thuisnetwerk, terwijl het Nest Wifi-punt je extra bereik geeft waar je dat het meest nodig hebt.

Nest Wifi is krachtiger dan Google Wifi: de snelheid is tot dubbel zo hoog en de dekking is tot 25 procent beter. Het basispakket kan een hele woning van 210 m² van signaal voorzien. Omdat het systeem schaalbaar is, kun je die oppervlakte later altijd uitbreiden door er Wifi-punten aan toe te voegen. Nest Wifi kan je ook aansluiten op je bestaande Google Wifi-netwerk om de dekking te vergroten.

Het Nest Wifi-systeem is verder ontwikkeld als basis voor al je latere smarthome-apparaten. Daarom kun je er bepaalde apparaten rechtstreeks, zonder hub, op aansluiten, zodat je de populairste lampen en stekkers direct in de Google Home-app kunt instellen.

Vanaf vandaag vind je een pakket met één router en één Wifi-punt voor 259 euro (139 euro voor het Nest Wifi-punt en 159 euro voor de Nest Wifi-router) in de Google Store en bij lokale partners, waaronder Mediamarkt, Fnac, Vandenborre, Coolblue en Bol, laat Google weten.

