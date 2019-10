Google Nest Hub en Mini nu ook beschikbaar in België Redactie

23 oktober 2019

12u26

Bron: Eigen berichtgeving 2 Multimedia Waarom slimme speakers de woonkamers massaal veroveren is logisch: ze maken ons leven een stuk eenvoudiger. En Google Nest tilt met haar nieuwste Hub het niveau nog wat hoger. De intelligente speaker heeft namelijk ook een haarscherp display dat je commando’s visueel beantwoordt en ondersteunt. Bovendien fungeert het apparaat ook als centraal device voor al je andere slimme apparaten in huis.

Google Nest is eindelijk in België verkrijgbaar, waardoor je nu ook bijvoorbeeld Vlaamse radiostations kan aanspreken. Google Nest brengt zowel de Hub als Mini uit. Het grootste verschil tussen die twee is dat Google Nest Hub niet enkel een full-range speaker heeft maar ook uitgerust is met een 7-inch LCD touchscreen. Je krijgt dus niet alleen antwoorden op je vragen, maar desgewenst ook visuele instructies. Commando’s zoals ‘Hey, Google, toon me hoe je een ananas snijdt op YouTube’ zijn op die manier perfect mogelijk.

Als je de speaker ’s ochtends aanspreekt met ‘Hey, Google, goedemorgen’ levert dat meteen fraai vormgegeven weersvoorspellingen, agenda-afspraken, routeomschrijvingen en dies meer op. Gepersonaliseerd voor jou, want Google Nest Hub herkent tot zes verschillende stemmen.

Centrale hub

Een ander pluspunt is dat Google Nest Hub ook dienstdoet als centrale hub om je slimme apparaten in huis te bedienen. Alle Nest-apparaten zijn compatibel, maar ook andere slimme stopcontacten, indoor- en outdoorcamera’s, thermostaten, verlichting en huishoudrobots van andere merken werken perfect met de Hub samen. Drukt er bijvoorbeeld iemand op je intelligente deurbel, dan is hij of zij meteen op het scherm te zien.

De beste plek voor zo’n centrale unit? Uit een recent onderzoek blijkt dat 50 % van de Google Nest Hub-apparaten in de Verenigde Staten in de keuken staat. Zo’n 21 % krijgt een plekje in de woonkamer. Schreeuwen als je wat verder van het apparaat verwijderd bent, is trouwens niet nodig. De Hub is uitgerust met een erg gevoelige far-field microfoon.

Mini

Niet overtuigd van de meerwaarde van het scherm? Wil je liever een minder opvallende assistent in huis? Dan is de Google Nest Mini een perfect alternatief. Deze compacte slimme speaker is ontzettend krachtig, maar valt nagenoeg niet op. Bovendien is hij met 59 euro één van de goedkoopste slimme speakers op de markt.