Google Maps voorspelt of je nog plaats hebt op bus of trein kg

28 juni 2019

11u33

Bron: Tweakers.net, TechCrunch 0 Multimedia Google Maps zal voortaan kunnen voorspellen hoe laat je bus of trein zal arriveren en hoe druk het zal zijn in de voertuigen. De nieuwe functie wordt vanaf vandaag uitgerold in een tweehonderdtal steden wereldwijd. In België gaat het om Antwerpen, Brussel en Gent, bericht Tweakers.net.

In ons land kon je op Google Maps wel de vertrektijden van bus, trein of tram bekijken, maar met vertragingen werd tot nu toe geen rekening gehouden. Daar komt verandering in. Met behulp van artificiële intelligentie zou Google kunnen voorspellen hoeveel vertraging je bus of trein oploopt, gebaseerd op files, tijdstip, locatie en de reisroute. Concreet zal je zien of je bus te laat zal zijn en hoeveel vertraging er werd opgelopen.

Drukte

Daarnaast vertelt Google Maps je ook hoe druk het zal zijn op het voertuig. Die informatie is gebaseerd op de feedback van reizigers. Passagiers werden via hun smartphone na hun rit gevraagd hoe druk het op hun trein, tram of bus was. Op basis van hun antwoorden kan Google nu ook voorspellen hoe druk het in de toekomst zal zijn.



“Nu kan je een geïnformeerde beslissing maken over of je er al dan niet wilt bijproppen of nog een paar minuten wilt wachten op een voertuig waar je meer kans maakt om een zitje te bemachtigen”, aldus Google. Overigens is de Urquiza-trein in Buenos Aires volgens de beoordelingen de drukste der trein-, tram- of buslijnen ter wereld.



In België wordt de nieuwe functie voorlopig enkel beschikbaar in Antwerpen, Brussel en Gent, bevestigt een woordvoerder aan Tweakers.net. In Nederland gaat het om Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.