Google laat medewerkers meeluisteren naar gesprekken van Belgische gebruikers

10 juli 2019

18u22

Bron: VRT NWS, Belga 6 Multimedia Google zet werknemers in om naar opnames te luisteren die werden vastgelegd door een slimme speaker of een smartphone. Dat meldt VRT NWS op basis van eigen onderzoek. Bij een klein deel van de fragmenten zouden de gebruikers in kwestie zelfs niet beseffen dat ze worden opgenomen. Dat doet vragen rijzen over de privacy. Federaal minister van Privacy Philippe De Backer heeft al aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gevraagd de kwestie te onderzoeken.

De audiofragmenten werden opgenomen door de Google Home, de slimme speaker van de zoekgigant, of de Google Assistent-functie op een smartphone. Beiden werken op basis van stemcommando’s: zeg ‘Hey Google’ en de virtuele assistent luistert meteen naar wat je te zeggen hebt. Zo kan je pakweg vragen naar het weerbericht van morgen of een wekker instellen.



Die interacties worden standaard bewaard. Je vindt ze terug in je Google-account. Maar wat vele gebruikers niet weten, is dat sommige van die fragmenten ook worden beluisterd door anderen. Daarvoor zou Google een extern bedrijf inschakelen.



De werknemers van dat bedrijf krijgen opnames voorgeschoteld die de virtuele assistent van Google zelf niet kan ontcijferen en schrijven neer wat ze denken te horen. Zo moeten ze bijvoorbeeld registreren wat er gezegd wordt, of er achtergrondgeluid te horen is en of het een vrouwen-, mannen- of kinderstem betreft. Met die informatie kan Google’s spraakherkenningssysteem steeds slimmer worden.

Ongevraagd meeluisteren

Er wordt ook naar Vlaamse opnames geluisterd, zo bericht VRT NWS. De nieuwsdienst kreeg meer dan duizend van die geluidsfragmenten in handen en kon de mensen in kwestie in sommige gevallen ook opsporen omdat er bijvoorbeeld een adres hoorbaar was.



Bij een klein deel van de opnames leken de gebruikers zelfs niet te beseffen dat ze werden opgenomen. Dat kan omdat de Google Home of de mobiele Google Assistent soms iets te gevoelig is. Af en toe wordt een geluid foutief geregistreerd als het activeringscommando ‘Hey Google’ en begint de assistent toch ongevraagd mee te luisteren. Het ging om iets meer dan 150 fragmenten waarbij bijvoorbeeld privégesprekken werden opgepikt.

Google liet in een reactie aan VRT NWS weten dat het inderdaad menselijke werknemers inschakelt om bepaalde opnames te bestuderen. Volgens het bedrijf gaat het om “0,2 procent van alle audiofragmenten”. Uitzonderlijk is dat niet. In april werd overigens ook al bekend dat Amazon op een gelijkaardige manier werkt. Toen ontdekte Bloomberg dat de e-commercereus medewerkers liet meeluisteren naar wat gebruikers wereldwijd vertelden aan Amazons eigen virtuele assistent Alexa, via een slimme speaker als de Amazon Echo.

Privacy

Federaal minister van Privacy Philippe De Backer stelt zich vragen bij de gang van zaken. Daarom heeft de minister aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gevraagd dit dossier uit te klaren, ook in Europese context.



De Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, stelt twee eisen voor het gebruik van data van consumenten: de consument moet zijn expliciete toestemming geven voor het gebruik van zijn data en hij moet duidelijk weten waarvoor hij toestemming geeft. De toestemming mag dus niet langer weggemoffeld zijn in de kleine lettertjes, legt De Backer in een mededeling uit.



“Dat dit nu naar boven komt, wijst toch op een tekortkoming en gebrek aan transparantie”, meent de Open Vld-minister. Hij begrijpt dat data nodig zijn voor het optimaliseren van spraakherkenning, “maar het bedrijf moet zeer voorzichtig te werk gaan”, zeker bij gevoelige informatie zoals medische gegevens. Verschillende mensen hadden de Google-dienst immers ook al gebruikt om informatie op te zoeken over medische aandoeningen, meldt VRT NWS. “Ook het doorgeven van data aan onderaannemers is strikt geregeld”, voegt De Backer eraan toe.

Wat kan je zelf doen?

Als je gebruik maakt van spraakopdrachten om de Google Assistent aan te sturen, dan kan je ook instellen dat de opnames niet worden bewaard. Daarvoor ga je naar je Google-account en klik je aan de linkerkant op ‘Gegevens en personalisatie’. Klik op ‘Spraak- en audioactiviteit’ en vervolgens op de schakelaar om ‘Spraak- en audioactiviteit’ uit te schakelen.



Wil je ook alle bestaande opnames verwijderen? Daarvoor klik je in het voorgaande venster op ‘Activiteit beheren’. Je krijgt een lijst te zien met alle opnames. Klik rechtsboven in de zoekbalk op de drie puntjes en selecteer ‘Activiteit verwijderen op basis van’. Kies ‘Onbeperkt’ onder ‘Verwijderen op basis van datum’. Bevestig onderaan met ‘Verwijderen’. Normaal worden alle audiofragmenten daarna gewist.