Google kondigt onverwachts eerste bèta van Android 11 aan
Arnoud Wokke

10 juni 2020

20u07

Google heeft de eerste bèta van Android 11 aangekondigd en uitgebracht. De testversie volgt op diverse 'developer previews' van het nieuwe mobiele besturingssysteem. De belangrijkste vernieuwingen waren al bekend.

De bèta is te installeren op de Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 en 4XL, zegt Google. Andere apparaten volgen later, maar de zoekgigant zegt niet welke dat zijn. De belangrijkste vernieuwing zit volgens Google in de manier waarop het met gesprekken uit chatapps omgaat. Die hebben een eigen onderdeel gekregen in de notificatiebalk en gebruikers krijgen de optie om gesprekken op het scherm vast te zetten met ‘bubbels’, die over apps heen blijven staan. Zo kunnen gebruikers snel naar het gesprek terug als er een nieuw bericht is.

De controleknoppen voor muziek en video staan vanaf Android 11 vlak onder de toggles in de notificatiebalk. Bovendien is vanuit daar direct te controleren met een druk op de knop waar de audio heen moet gaan en hoe hoog het volume van verbonden apparaten moet staan.

Smarthome en contactloos betalen

Ook nieuw is het menu dat tevoorschijn komt bij het lang indrukken van de Power-knop. Daar staan uiteraard opties voor opnieuw opstarten, maar onder de eventueel toegevoegde bankpassen voor contactloos betalen komen daar ook opties te staan voor het besturen van smarthome-apparaten. Vermoedelijk moeten apps ondersteuning inbouwen om in dat menu tevoorschijn te komen.

De eerste preview van Android 11 kwam in februari uit. De release staat gepland voor in de herfst. De bèta installeren kan door handmatig de nieuwe firmware te flashen of door een ota-upgrade te krijgen na inschrijving voor het bèta-programma.