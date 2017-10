Google introduceert de Pixel 2: scherm staat altijd aan 19u22 0 REUTERS Sabrina Ellis, directeur Product Management bij Google, gebruikt de spraakassistentie van de Pixel 2 tijdens het lanceringsevenement in San Francisco. Multimedia Enkele weken nadat Apple de nieuwe iPhone X voorstelde, lanceert Google vandaag via een groots live-event zijn nieuwste Androidtoestel. De Pixel 2 en de Pixel 2 XL komen er exact op de eenjarige verjaardag van de Pixel 1.

Net als zijn voorganger krijgt de Pixel 2 geen logo van de fabrikant, maar enkel het logo van Google. De Pixel 2 verschijnt in twee versies: een 5 inch-groot model en 6 inch-grote XL. Het kleine model verschijnt in drie kleuren: lichtblauw, zwart en wit. De XL is verkrijgbaar in zwart of wit. In een steek naar de recente lancering van de nieuwe Apple-toestellen deelde Queiroz mee dat Google overigens geen speciale functies opzij zet voor het grotere toestel.

De spraakgestuurde Google Assistant speelt in de nieuwe Pixel-smartphone een centrale rol en maakt het toestel nog meer hands-free bedienbaar dan zijn voorganger. De Assistant is meteen toegankelijk via 'Active Edge', een sensor aan de rand van de telefoon.

Ultraperformante camera

De Pixel 1 werd vorig jaar geprezen om zijn camera, die volgens verschillende recensies de meest performante smartphonecamera op de markt was. De nieuwe nieuwe 12 megapixel-camera met optische beeldstabilisatie is nog beter dan die van de Pixel 1, zegt Mario Queiroz, vicepresident Productmanagement bij Google.



Website DXoMark, die scores geeft aan de beeldkwaliteit van camera's, geeft de Pixel 2-camera een score van 98. Dat is de hoogste score van alle smartphonecamera's, deelt Queiroz mee.



Vooral in situaties met weinig licht doet de camera van de Pixel 2 het beter dan zijn voorganger, klinkt het. Daarnaast garandeert de HDR+-functie een nog mooier, beter, contrast in de foto's.



De nieuwe camera heeft ook de mogelijkheid om 'live foto's' te nemen, die drie seconden beeld voorafgaand aan de foto bevatten - een mogelijkheid die al langer beschikbaar is bij Apple. Bovendien krijgen Pixel 2-eigenaars een onbeperkte hoeveelheid vrije opslagruimte voor hun Pixel 2-foto's aan maximale resolutie. "Dat is belangrijk," zegt Queiros, "want eigenaars van een Pixel-toestel nemen gemiddeld twee keer zoveel foto's als iPhone-gebruikers."

Display staat altijd aan

Een opmerkelijke verandering is dat de nieuwe Pixel geen aansluiting heeft voor een koptelefoon. Wie zijn oortjes wil gebruiken, dient daarvoor een adapter te gebruiker. Een mededeling die door het publiek tijdens de presentatie op gekreun en gezucht werd onthaald.

Ook opvallend is dat de Pixel 2 altijd een basisdisplay heeft die altijd zal aanstaan: hij geeft het uur aan en deelt je bijvoorbeeld mee welk muzieknummer er momenteel speelt op de radio.

De Pixel 2 heeft een HD OLED-display, de Pixel 2 XL heeft een gebogen scherm. Beide toestellen zullen draaien op het Android 8.0 Oreo-besturingssysteem. Bovendien zijn beide toestellen waterdicht.

Niet verkrijgbaar in België

De Google Pixel 2 is vanaf 19 oktober verkrijgbaar in de VS voor 649 dollar (ongeveer 550 euro, exclusief BTW). De Pixel 2 verschijnt op 15 november voor 849 dollar (721 euro, exclusief BTW). Nadeel: de Pixel 2 en Pixel 2 XL zullen net als de Pixel 1 slechts verkrijgbaar zijn in zes landen. België is daar helaas niet bij. In Duitsland en Frankrijk worden de toestellen wel in omloop gebracht. Wie de nieuwste Google-telefoon in de wacht wil slepen, plant binnenkort dus best een tripje over de grens.