Google Home of Amazon Echo in huis? Zo weet je dat je er klaar voor bent Ronald Meeus

04 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Een 'bakje' waar je tegen kan praten en dat op jouw commando de huishoudelijke technologie aanstuurt: een paar hippe vogels hebben het nu al in huis, de rest van de wereld zal binnen afzienbare tijd volgen. Als je akkoord bent met de volgende stellingen, weet je zeker dat je er klaar voor bent.

1. Je hebt al andere 'internet of things'-technologie in huis

Basisstations voor artificiële intelligentie (kort: AI), zoals de Amazon Echo, de Google Home of de verwachtte Apple HomePod, zijn op zich nog niet meer dan 'bakjes' met een mooi design, een luidspreker, een microfoon en een draadloze internetantenne. Hun ware kracht schuilt in hoe ze alle andere technologie in je woning aansturen. Werk je bijvoorbeeld nu al met slimme verlichting, een slimme thermostaat of andere 'smart'-snufjes? Dan is zo'n AI-basisstation gewoon de volgende logische stap om al die zaken samen te brengen in één geheel.

Tip: Toon me alle prijzen van slimme AI-basisstations

2. Engels spreken vind je niet erg

De grote doorbraak van AI-basisstations begon in de Verenigde Staten en bij uitbreiding de hele Angelsaksische wereld, terwijl andere markten - waaronder de onze - schoorvoetend volgen. De fabrikanten voelen dus weinig haast om al Nederlandssprekende versies van die systemen te maken. Nu zouden ze er wel stilaan aankomen: Google heeft al een Nederlandstalige versie van zijn Assistant-AI-systeem op Android smartphones, en onderneemt stappen om dat ook in de Google Home in te bouwen.

Lees ook: De strijd tussen de slimme speakers: Google Home versus Amazon Echo

3. Je bent een fan van vooruitgang

Sowieso ziet het ernaar uit dat de markt van de AI-basisstations de komende jaren fors gaat groeien, en dat ze het centrale element gaan vormen van slimme systemen in huis. Nu zijn er dus al slimme lampen en thermostaten, maar ook keukentoestellen, tv's en veel andere apparaten gaan in de toekomst zeer zeker AI-integraties krijgen. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon zéggen tegen je koffiemachine dat je graag een dubbele espresso wil en zorgt die er helemaal zelf voor.

4. Je hebt geen schrik van AI

De opkomst van artificiële intelligentie jaagt sommige trendwatchers veel schrik aan. Zij voorspellen dat het allemaal zal eindigen in het zogenaamde Terminator-scenario: zelflerende kunstmatige intelligentie die op een bepaald moment zó ongelofelijk slim wordt dat ze de mensensoort als overbodig gaat beschouwen én probeert uit te schakelen. Of je daar nu in gelooft of niet, de simpele vaststelling is dat zo'n scenario nog een héél ver-van-ons-bedshow is. De huidige technologie benadert dat niveau namelijk nog lang niet. Momenteel kunnen die AI-toestellen hoogstens wat stemcommando's ontvangen, en heel vaak hapert zelfs dat nog. Maak je dus geen zorgen: de huidige versies van Google Home of Amazon Echo zijn heus niet in staat om je van vandaag op morgen te komen vermoorden in je slaap.

Vergelijk hier alle prijzen van slimme AI-basisstations

Lees ook:

De snelste supercomputers: wat zijn het en wat heb je eraan?

Binnen 5 jaar staan deze tv’s in elke huiskamer

Slimme lampen uitgelicht: welke geven meeste waar voor je geld?