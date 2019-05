Google geeft bug rond paswoorden toe die 14 jaar aansleepte jv

23 mei 2019

12u46 1 Multimedia Het lijkt onwaarschijnlijk maar Google heeft G Suite-paswoorden veertien jaar lang onversleuteld bewaard. De fout gebeurde al in 2005, maar werd in de volgende jaren nooit rechtgezet. Google zei wel dat het geen bewijzen van misbruik vond.

Normaal worden paswoorden versleuteld bewaard: de door de gebruiker gekozen tekens worden omgezet in een ogenschijnlijk willekeurige lettercombinatie die enkel kan ontcijferd worden met een code. Maar bij sommige klanten van Googles betalende G Suite-toepassingen voor bedrijven werden de paswoorden in gewone, leesbare tekst weggeschreven.

“We hebben recent een subgroep gebruikers van onze G Suite e-mail en apps ervan op de hoogte gebracht dat sommige paswoorden onversleuteld werden opgeslagen in ons gecodeerd intern systeem”, gaf Google toe in een blogpost. “We maakten in 2005 een fout bij het implementeren van deze functionaliteit.”

Geen Gmail-klanten

“Dit beantwoordt niet aan onze normen”, bekende Google schuld. Het bedrijf deelde niet mee om hoeveel paswoorden het ging, noch wanneer het de flagrante bug ontdekte. Het benadrukte wel dat er geen consumenten met een gratis Google-account - mensen met een Gmail-adres - werden getroffen, maar enkel bedrijfsklanten. In februari vierde Google nog dat het vijf miljoen zakelijke gebruikers van G Suite had.

G Suite liet vroeger toe dat IT-beheerders handmatig wachtwoorden instelden voor nieuwe gebruikers. De gevonden bug draait om die paswoorden. Nadat gebleken was dat bepaalde paswoorden onversleuteld in de beheerderscontrole waren opgeslagen, schrapte Google de functionaliteit.

“Grondig onderzoek” door het bedrijf zelf bracht geen misbruik aan het licht. De wachtwoorden bleven ook de hele tijd binnen het de beveiligde infrastructuur van G Suite en waren zodoende nooit via het openbare internet toegankelijk voor derden.

Niet alleen Google

De getroffen gebruikers werden ingelicht en aangespoord om de wachtwoorden te wijzigen. Bij wie dat niet doet, reset Google zelf automatisch het paswoord.

De techgigant biedt in de blogpost nog excuses aan voor het beveiligingslek. Een bug waar overigens niet alleen Google mee te maken kreeg. Ook de andere grote spelers als Twitter, Facebook en Instagram schreven in het verleden al honderden miljoenen paswoorden in gewone tekst weg.