Google en Huawei zoeken oplossing voor ban jv

21 mei 2019

09u05

Bron: dpa 0 Multimedia Huawei en Google praten over oplossingen voor de beperkingen die de Amerikaanse overheid op hun samenwerking heeft gezet. Dat heeft de oprichter van de Chinese technologiegigant, Ren Zhengfei, gezegd.

"Google is een goed bedrijf, een hoogst verantwoordelijk bedrijf", zegt Ren in een interview dat verscheen in Chinese media. Een maatregel van de Amerikaanse overheid maakt dat populaire Google-diensten zoals Maps en Gmail mogelijk onbeschikbaar zullen worden op nieuwe Huawei-toestellen.

De maatregel heeft ook een impact om Amerikaanse bedrijven als Intel, Qualcomm en Broadcom. Het Duitse Infineon is gestopt met het leveren aan Huawei van producten die gemaakt zijn in de VS, maar ontkende berichten dat alle chipleveringen aan het Chinese bedrijf werden stopgezet.

"Europa blijft nauw contact houden met ons", aldus Ren. Washington zet zijn Europese bondgenoten nochtans onder druk om geen materiaal van Huawei te gebruiken bij de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk.

Nog volgens de Huawei-oprichter is zijn bedrijf in staat om de Amerikaanse druk af te houden. "Onze capaciteiten zijn erg groot", aldus Ren. "Het bedrijf zal geen negatieve groei kennen, en dit zal de sector niet schaden. Op vlak van 5G-technologie kan niemand Huawei kloppen in de eerste twee of drie jaar.”