Google en gebruikers kiezen beste app en game van 2019 jv

04 december 2019

14u00 0 Multimedia Ook Google heeft een keuze gemaakt voor de beste app en game voor Android van 2019. Google organiseerde daarvoor geen prestigieus event in New York, zoals grote concurrent Apple gisteren, maar hield het bij een simpele blogpost. En het liet de verantwoordelijkheid ook aan de gebruiker om de favoriete apps eruit te pikken.

Voor Google is de videoberichtenapp Ablo de beste van het afgelopen jaar en gaat de prijs van de beste game naar Call of Duty: Mobile. Ook de klanten van Google Play mochten kiezen. Zij volgden Google wat de beste game betreft, maar zetten Glitch Video Effects bovenaan in de categorie ‘beste app van 2019'.

Met die app van InShot kan je foto’s en video’s schieten en er meer dan honderd filters en effecten aan toevoegen. Ideaal dus om de beelden vervolgens op TikTok, Instagram en andere Snapchats te zwieren - de drie die gisteren in de top vier van populairste Apple-apps na koploper YouTube kwamen. Meer dan tien miljoen gebruikers downloadden Glitch Video Effects al en tot nu toe hebben meer dan 62.000 mensen de app een rating gegeven, goed voor een quotering van 4,6 op 5 sterren. De app kost 10,99 euro per jaar. Je kan ze een week gratis testen.

Ablo heeft dan weer veel weg van het bekende Chatroulette. Het vertaalt live je chats en videogesprekken met om het even wie in de wereld. Zo kan je je talen oefenen. Maar Ablo stelt wel een aantal basisvoorwaarden aan de gebruiker: geen geflirt zonder toestemming, niet aanzetten tot het sturen van foto’s of contactgegevens, geen seksueel wangedrag, geen racisme, geen gepest en geen geweld. Zondaars vliegen er onverbiddelijk uit. Albo werd al meer dan één miljoen keer gedownload en meer dan 86.000 gebruikers gaven het een rating van gemiddeld 4,3 sterren op vijf. Deze app van MassiveMedia is gratis.