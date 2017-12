Google en Amazon in de clinch kv

Bron: Reuters 0 AFP Multimedia Het zit flink scheef tussen de technologiereuzen Google en Amazon. Google deelde dinsdag mee dat het voortaan zijn videostreamapplicatie YouTube zal blokkeren op twee Amazon.com Inc-toestellen. Het bedrijf wil daarmee protesteren tegen het feit dat Amazon weigert om Google-hardware te verkopen.

De maatregel van Google betrekt Amazonklanten rechtstreeks bij het dispuut tussen beide bedrijven. Amazon en Google, dat eigendom is van Alphabet Inc, zijn op veel vlakken rechtstreekse concurrenten, gaande van cloudinfrastructuur, tot online zoekmachines, of stemgestuurde gadgets zoals de Google Home en de Amazon Echo Show.

De inzet is hoog, want stemgestuurde toepassingen zijn aan een opmars bezig en het is nog onduidelijk of Amazon, Google of een ander bedrijf die markt zal domineren. Momenteel ligt Amazon voorop in de race, zo blijkt uit een studie van onderzoeksfirma eMarketer eerder dit jaar.

"Gebrek aan wederkerigheid"

In een verklaring schrijft Google: “Amazon verkoopt geen Googleproducten zoals Chromecast en Google Home, maakt zijn Prime Video niet beschikbaar voor gebruikers van Google Cast en stopte vorige maand met de verkoop van sommige nieuwe producten (van ons zusterbedrijf) Nest. Wegens het ontbreken van deze wederkerigheid, ondersteunen we niet langer YouTube op Echo Show en Fire TV,” deelt Google mee. “We hopen dat we snel tot een overeenkomst kunnen komen om deze problemen op te lossen.”

“Google schept een teleurstellend precedent door het selectief blokkeren van de toegang van consumenten tot een open website,” reageert Amazon. Het bedrijf deelt mee dat het eveneens hoopt dat het dispuut snel zal opgelost worden en wijst erop dat gebruikers ondertussen via de gewone browser – niet via de app – YouTube wel kunnen bereiken.

Amazon vs. Apple en Google

De breuk zat er al lang aan te komen. Amazon stopte al in 2015 met de verkoop van de Chromecast, Google’s streamingtoestel, en met de tv-player van Apple Inc. Het bedrijf beweerde toen dat het consumenten niet in de war wilde brengen omdat die mogelijk zouden verwachten dat Prime Video beschikbaar zou zijn op alle toestellen die op Amazon verkocht werden.

Amazon en Apple wisten eerder dit jaar de brokken te lijmen en maakten bekend dat Prime Video voortaan ook te bekijken zou zijn op Apple TV. Maar met Google zit er nog een flinke haar in de boter. In september blokkeerde Google YouTube al eens op de Amazon Echo Show, omdat de video’s niet met alle opties werden afgespeeld. Het geschil werd toen bijgelegd, maar nu is voor Google weer de maat vol. Fire TV zal vanaf 1 januari geen toegang meer krijgen tot YouTube. Aangezien Amazon het Fire TV-toestel al langer verkoopt dan de Echo Show, zullen met die maatregel mogelijk meer klanten getroffen worden.