Google Assistent kan nu ook berichten verzenden: zo doe je het kg

20 januari 2020

10u43

Bron: Google 4 Multimedia Vanaf vandaag is het voor Belgische Android-gebruikers mogelijk om aan Google Assistent te vragen om berichten te verzenden en te beantwoorden. Dat kan via sms, maar ook via apps zoals WhatsApp. Zo ga je aan de slag.

Berichten laten verzenden door de spraakassistent van Google kan in verschillende situaties handig zijn. Stel dat je druk aan het koken bent, of snel wil laten weten dat je in de file staat, dan hoef je enkel maar de Google Assistent aan te spreken. Dat kan via je Android-smartphone of een slimme luidspreker, zoals de Google Nest Mini. Als je met je smartphone werkt, kan het dat je eerst op de startknop moet tikken of de knop lang ingedrukt moet houden. Via een slimme luidspreker kan je je conversatie beginnen met “Hey Google”.

Wanneer Google Assistent luistert, zeg je “Verzend een bericht” om een sms op te stellen. Google zal je eerst vragen wie je wilt bereiken, waarna je de naam van je contactpersoon zegt. Daarna spreek je de inhoud van het bericht in. Je kan je bericht vervolgens nog aanpassen. Als Google alles goed heeft begrepen, geef je het bevel “Verzenden”.

Om een bericht via WhatsApp te verzenden, zeg je “Verzend een WhatsApp-bericht”. Daarna kan je opnieuw de ontvanger kiezen en de inhoud van het bericht. Zeg “Verzenden” als alles in orde is.

Je kan ook nieuwe berichten laten voorlezen en die berichten beantwoorden via sms, Android Berichten of apps zoals WhatsApp. Zeg “Hey Google, lees mijn berichten” of “Beantwoord bericht”. In dat geval moet je Google uiteraard wel toestemming geven om al je binnenkomende berichten te lezen.