Goedkoper bingewatchen: dit zijn de beste energiezuinige televisies

Ronald Meeus

20 april 2020

11u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Gemiddeld geven we jaarlijks enkele tientallen euro’s uit aan stroomverbruik met onze tv-, Netflix- of videogameconsumptie. Maar net zoals bij wasmachines en droogkasten, vind je ook bij televisies meer energiezuinige modellen. Gemiddeld geven we jaarlijks enkele tientallen euro’s uit aan stroomverbruik met onze tv-, Netflix- of videogameconsumptie. Maar net zoals bij wasmachines en droogkasten, vind je ook bij televisies meer energiezuinige modellen. Tweakers.be ging op zoek naar de energiezuinige toppers.

Samsung QLed Q60 R (vanaf € 598)

Met zijn Qled-beeldtechnologie (Quantum Dot Light Emitting Diode) ging Samsung de concurrentie aan met de oled-technologie (Organic Light Emitting Diode) die je bij de duurdere televisies van merken als LG, Philips en Sony vindt. Beide technologieën beloven scherper, kleurrijker beeld. Zo gebruiken oled-tv’s speciale pixels die individueel kunnen oplichten of dimmen, terwijl Qled een laag nanokristallen op het scherm legt die kleuren beter en realistischer weergeeft. Samsung rolde Qled ook zeer breed uit over het eigen productgamma, waaronder budgetvriendelijke tv’s als deze Samsung QLed Q60 R. Qua energieverbruik moet je op circa 32 euro per jaar rekenen voor het standaard 55 inch-model. Bekijk hier de Samsung QLed Q60 R.

Philips PUS 7304 ‘The One’ (vanaf € 509)

Begin 2019 introduceerde Philips een nieuwe televisie die het ‘The One’ doopte. Redenering: de tv zou dé beste keuze zijn voor wie een goede televisie aan een redelijke prijs zoekt. De PUS 7304 (zoals het officiële typenummer van de televisie leest) is in beeldmaten van 43 tot 70 inch (109 tot 178 cm) beschikbaar.

Qua looks is het een licht ogend toestel. Het heeft ook Philips’ Ambilight (dat de kleuren óp de tv ook op de muur áchter de tv projecteert) en gebruikt Android als besturingssysteem. De beeldkwaliteit is prima en de energieconsumptie excellent, met een verbruik van amper 25 euro per jaar. Bekijk hier de Philips PUS 7304.

LG Oled C9 (vanaf € 1.319)

LG’s C9 is een absolute top-tv voor fijnproevers die kwaliteit in huis willen. De beeldkwaliteit is, zoals we van oled gewend zijn, erg goed, met een groot contrast, goede kijkhoeken en een zeer nauwkeurige weergave.

Bovendien is ook het geluid bovengemiddeld goed, met een mooi stereobeeld en een - toch voor een televisie - prima weergave van lage tonen. Het energieverbruik van de standaard 55-inch-versie strandt op 32 euro per jaar. Bekijk hier de LG Oled C9.

Sony GX70 (vanaf € 505)

De Bravia KD-55XG7005 is een televisie uit Sony’s GX70-reeks. Het instapmodel is voorzien van een 4k-beeldscherm: uitstekende beeldkwaliteit dus, met een prima kleur- en grijsbalans. Het besturingssysteem is Android. Ook hier consumeert het 55-inch-model jaarlijks ongeveer 32 euro aan stroom bij normaal verbruik. Bekijk hier de Sony GX70.

