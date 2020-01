Goedkope smartphone met uitstekende camera? Dit zijn onze aanraders Ronald Meeus

21 januari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Niet iedereen geeft graag een bom geld uit aan een hippe smartphone, maar ook bij de budgetsmartphones - winkelprijs tot 250 euro - vind je erg interessante modellen. Sommige daarvan hebben ook een goede camera, voor veel mensen toch een belangrijk argument pro aankoop.

Xiaomi Mi A3 (€ 176)

Een overduidelijke winnaar als het aankomt op de fotokwaliteit is de Xiaomi Mi A3, uitgerust met een veruit betere primaire camera dan de rest van het testveld. Zowel ’s nachts als overdag produceert dit toestel veel fraaiere foto’s, waarbij we ook de kwaliteit van video’s, effecten, selfies en de groothoeklens als goed tot uitstekend beoordelen. De besturing is wat minder uitgebreid dan bij sommige concurrenten, maar de meeste noodzakelijke functies zitten erin. Bij de Mi A3 heeft het voornaamste minpunt niet zozeer te maken met het camerasysteem, maar met het scherm, dat vooral qua helderheid tekortschiet om het camerabeeld goed te kunnen beoordelen. Bekijk hier de Xiaomi Mi A3.

Samsung Galaxy A20e (€ 155)

Wil je nog iets minder uitgeven of ben je op zoek naar een smartphonecamera die vooral zoveel mogelijk features bevat? Dan zouden we de Galaxy A20e aanwijzen als interessantste keuze. Ondanks het lage prijspunt heeft Samsung dit model toch al voorzien van een groothoeklens, wat een leuk extra perspectief oplevert. In de uitgebreide en gebruiksvriendelijke camera-interface vindt iedereen wel iets van zijn gading, waarbij vooral jongere gebruikers worden bediend. Qua beeldkwaliteit laat de A20e nergens heel grote steken vallen, al zijn de wat fletse kleurweergave en ontbrekende videostabilisatie wel minpunten. Bekijk hier de Samsung Galaxy A20e.

Honor 20 Lite (€ 199)

Voor zijn Honor 20 Lite strooit Huawei-submerk Honor met grote getallen, van een 24MP-hoofdsensor tot een frontcamera met 32 megapixels. Fijn is ook de royale opslagcapaciteit van 128 GB. Het full HD + lcd-scherm heeft helaas een beperkte maximale helderheid, wat fotograferen in de zon bemoeilijkt. De interface van de Honor 20 Lite ziet er, zoals gebruikelijk, haast precies hetzelfde uit als bij Huawei, net als de camera-app. Wel is de Honor 20 Lite niet heel goed in het scheiden van voor- en achtergrond voor een geloofwaardig bokeh-effect. Het dynamisch bereik is precies het terrein waarop de Honor 20 Lite nog het minst goed scoort, want overdag genomen foto’s vertonen nogal donkere schaduwen en ook weinig doortekening in lichte delen. De kleurweergave is daarnaast aan de fletse kant, al is de detailweergave wel redelijk goed. Bekijk hier de Honor 20 Lite.

Huawei P Smart Z (€ 186)

Huawei’s P Smart Z heeft een onderscheidend kenmerk: de 16MP-frontcamera zit verwerkt in een uitschuifgedeelte. Net als bij Samsung beschikt de P Smart Z over dezelfde camera-interface als veel duurdere modellen. De app is qua mogelijkheden en interface goed voor elkaar. Ondanks de aanwezigheid van een speciale dieptesensor valt het bokeh-effect van de Huawei-toestellen tegen. Ook de panoramastand kan nog wat werk gebruiken: er zijn redelijk veel beeldfouten te zien. Net als bij de zonet genoemde Honor 20 zijn videobeelden weliswaar gedetailleerd, maar missen ze enige vorm van stabilisatie. Bekijk hier de Huawei P Smart Z.

Motorola Moto G7 (€ 217)

De camera-interface van de Moto G7 werkt net even anders dan op de meeste smartphones. In plaats van een carrousel met modi staan de meeste functies in een apart menu onder het previewvenster, naast de knop waarmee je naar de videostand overschakelt. Fotograferen met de G7 is dus even wennen, al zitten de meeste functies er wel in. Ook aan selfieliefhebbers is de G7 niet besteed. Motorola heeft aan de voorzijde een simpele 8MP-camera ingebouwd; foto’s ogen niet bijster gedetailleerd. Hoewel de G7 als een van de weinige modellen geschikt is voor filmen in 4K of 1080p met 60 fps, maken standaardopnamen in 1080p met 30 fps een wat ‘modderige’ indruk, met weinig detail en donkere schaduwen. De stabilisatie, waarover überhaupt lang niet alle modellen in deze test beschikken, is dan weer uitstekend te noemen. Bekijk hier de Motorola Moto G7.

Bekijk hier de best beoordeelde smartphones onder de 250 euro.

