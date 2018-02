Goedkoop reizen: met deze bril ga je op vakantie vanuit je luie stoel TTR

15 februari 2018

11u30

Bron: The Guardian 0 Multimedia Geniet van een wandeling door Central Park in New York of kuier langs de winkels op de Champs-Élysées in Parijs zonder dat je uit je luie stoel hoeft te komen. First Airlines Tokyo, een Japanse vliegmaatschappij, biedt voortaan virtual reality-vakanties aan naar New York, Parijs, Rome en zelfs Hawaï. Het enige nadeel? Met een VR-bril op wordt een selfie nemen best lastig. Die selfiestick laat je dus maar beter thuis.

Virtual reality is niet alleen bedoeld voor videogames. De virtual reality-headset heeft veel meer in zijn mars dan dat. Zo kun je met een VR-bril voortaan ook virtueel reizen. Wie een VR-reis bij de Japanse vliegmaatschappij boekt, neemt plaats in een kamer omgetoverd tot vliegtuig en ervaart een gesimuleerde vlucht. De vliegmaatschappij doet er alles aan om de vlucht in businessclass levensecht te maken, inclusief stewardessen die de veiligheidsinstructies in het gangpad tonen en een luxueus viergangenmenu.

“We hebben heel wat oudere klanten die graag een verre reis willen maken, maar dat door fysieke beperkingen onmogelijk kunnen”, aldus een personeelslid van First Airlines Tokyo. Daarnaast behoren tot de virtuele reizigers eveneens mensen die niet veel geld willen of kunnen besteden aan een reis. Via virtual reality wil First Airlines Tokyo het mogelijk maken dat ook zij op een goedkopere manier leuke vakantiebestemmingen kunnen ontdekken.

“Een echte citytrip vergt heel wat voorbereiding en tijd. Bovendien is het ook best duur. We hoeven ons hierover geen zorgen meer te maken”, zegt de 39-jarige Takashi Sakano die voor het eerst virtueel heeft gereisd. De man kijkt al uit naar zijn volgende VR-reis naar Rome.

Wie een virtueel reisje wilt maken, moet er echter snel bij zijn. Per vlucht zijn er amper twaalf plaatsen beschikbaar. "We zijn voortdurend volgeboekt", klinkt het bij First Airlines Tokyo. Op amper twee uur tijd kun jij de leukste hotspots van New York, Parijs, Rome en Hawaï ontdekken. Het prijskaartje? 6.6000 yen of zo’n 50 euro.