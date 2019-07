Goede vaatwasser nodig? Dit is onze top 4! Ronald Meeus

17 juli 2019

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Wanneer de tuinfeestjes en barbecues aanzwengelen, draaien ook de vaatwassers op volle toeren. Deze vier populaire toestellen hebben een uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding.

Siemens SN678X36TE (€ 745)

Ruimte voor 13 couverts, een relatief laag waterverbruik (7,5 liter) en lage energieconsumptie (153,3 kilowattuur): dit inbouwmodel van het Duitse Siemens is niet voor niets populair. Ook handig zijn de brede waaier aan programma’s, de doseerassistent voor afwastabletten en het feit dat je het toestel kan linken via de Siemens Home Connect app. Bekijk hier de Siemens SN678X36TE.

Bosch SMV68PX01N (€ 809)

Deze topper van Bosch beschikt ook over enorm veel programma’s en instelmogelijkheden, en droogt de vaat ook bijzonder krachtig. Ook hier is er een capaciteit van 13 couverts, maar het waterverbruik loopt op tot 9,5 liter, de energiebehoefte tot 234 kWh. Stil is ie wel, met zijn 42 decibel. Bekijk hier de Bosch SMV68PX01N.

Miele G 6060 SCVi (€ 927)

Van Miele valt dit inbouwapparaat met capaciteit voor liefst 14 couverts op. Hij heeft zes afwasprogramma’s, en de Duitse pionier bouwde er ook een paar van zijn nieuwste snufjes in. Het Perfect GlassCare-systeem bijvoorbeeld, waarmee je je glazen volmaakt netjes krijgt én beschermt. Qua geluid houdt hij het, met 44 decibel, vrij bescheiden, op gebied van energie- en waterverbruik (9,7 liter, 237,3 kWh) zit hij bij de minder zuinige met een label A+++. Bekijk hier de Miele G 6060 SCVi.

AEG FSE53600Z (€ 441,08)

Een goed budgettoestel, deze van AEG, maar verwacht natuurlijk niet dezelfde opties als bij de bovenstaande drie toestellen. Zo is het waterverbruik aan de hoge kant, met 9,9 liter. De energieconsumptie is dan weer laag (174,3kWh). Op het niveau van programma’s blijft dit toestel meer bij de basics. Bekijk hier de AEG FSE53600Z.

