Goede stofzuiger nodig? Dit zijn onze aanraders

14 februari 2019

Februari is de ideale maand om al stilletjes aan de lenteschoonmaak te beginnen. En dat begint met een flinke stofzuigbeurt. We zochten de drie beste toestellen in de drie belangrijkste categorieën.

1. Stofzuigrobot

De meeste mensen dromen hardop van een goede stofzuigrobot, en die heeft natuurlijk stevige voordelen. Zo kwijt die zich volledig autonoom van zijn taak, en veel toestellen leren met de tijd je woning ook beter ‘kennen’. Nadelen zijn er ook: het toestel moet lang aanstaan, het reservoir van de stofzuiger en het basisstation kunnen relatief snel vol zitten. Favoriet van het moment is de Kärcher Robocleaner RC 3 (€ 568), die het liefst twee uur volhoudt zonder zijn batterij te moeten opladen. Bekijk hier de Kärcher Robocleaner RC 3 en hier alle robotstofzuigers.

2. Steelstofzuiger

Steelstofzuigers hebben op korte termijn de markt bestormd, en dat valt te begrijpen. Ze nemen om te beginnen véél minder plaats in dan een klassieke sledestofzuiger en ook qua zuigkracht is dat type veel beter geworden. Het is ook veel minder een gedoe om er mee in de kleine hoekjes van de kamer te stofzuigen of om snel wat kruimels op de zetel weg te werken. Een echte aanrader is deze knaller van Bosch, vooral dankzij de vele accessoires. Bekijk hier de Bosch BBH32101 (€ 179) en hier alle steelstofzuigers.

3. Klassieke sledestofzuiger

Met een degelijke sledestofzuiger, met een eigen reservoir, maak je uiteindelijk nog altijd de minste compromissen. Ja, ze nemen plaats in, maar ze blijven onklopbaar op niveau van zuigkracht en capaciteit en je vindt ook goede deals qua prijs-kwaliteitsverhouding. Als je dus een bergruimte hebt waar het toestel wat uit de weg kan staan, is het misschien nog de beste optie. Deze C1 Classic Jubilee PowerLine (€ 179) van het Duitse icoonmerk Miele krijgt uitstekende reviews. Bekijk hier de C1 Classic Jubilee PowerLine en hier alle sledestofzuigers.

Tip: Vergelijk hier alle prijzen van best beoordeelde stofzuigers.

