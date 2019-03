Goede elektrische tandenborstel nodig? Dit zijn onze aanraders Ronald Meeus

11 maart 2019

08u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Elektrische tandenborstels zijn vandaag zo’n beetje de standaard aan het worden. Maar ze komen in zo veel maten en gewichten dat het moeilijk is om de juiste te kiezen. Hier zijn de beste opties voor vier verschillende soorten gebruikers.

1. Voor wie vaak per dag poetst

Twee tot drie keer grondig poetsen, in cycli van een tweetal minuten, moet voldoende zijn. Maar wie vaker per dag aan de slag gaat met zijn tandenborstel, kiest er beter één die op een hoger toerental kan worden gezet: dat bepaalt namelijk hoe snel de poetsbeurt gedaan is. Anders ben je de hele dag met niets anders meer bezig! Bekijk hier de elektrische tandenborstels met instelbare snelheid.

2. Voor gezinnen

Wie met meerdere huisgenoten onder één dak leeft, heeft ook meerdere borstels tegelijkertijd in gebruik. En dan is een houdertje voor die losse borstels altijd meegenomen. Bekijk hier de elektrische tandenborstels met plek voor losse borstels.

3. Voor flossers

Goed nieuws voor gebruikers die flossen belangrijk vinden: bepaalde modellen van fabrikant Philips beschikken nu ook over een zogeheten AirFloss-functie, die met lucht en microdruppels tussen de tanden poetst. Bekijk hier de elektrische tandenborstels met flosser.

4. Voor gadgetfreaks

Sommige - duurdere - elektrische tandenborstels, zoals modellen van Oral-B en Philips, hebben een Bluetooth-aansluiting, waarmee ze kunnen worden verbonden met een speciale app op je smartphone. Wie al zijn dingen zo connected wil, en zélfs data van de tandenborstel wil bijhouden, gaat dus voor zo’n pro-serie. Bekijk hier de elektrische tandenborstels met Bluetooth-connectiviteit.

