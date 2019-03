Goede Bluetooth-oortjes nodig? Dit zijn onze tips

Ronald Meeus

06 maart 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Er komen steeds meer smartphones op de markt die geen klassieke audio-aansluiting meer hebben, waardoor je als muziekliefhebbende consument eigenlijk wel verplicht wordt om draadloze Bluetooth-oortjes aan te schaffen. Met de volgende tips in het achterhoofd doe je geen miskopen.

1. Zijn ze stof- en waterdicht?

Draadloze oortjes draag je vaak buitenshuis, waar ze worden blootgesteld aan de elementen. Het voordeel aan de klassieke oortjes met draad was dat er bijzonder veel budgetexemplaren bestonden; het was dus niet zo erg om wéér eens nieuwe te moeten kopen. Draadloze oortjes zijn in de regel meteen al iets duurder: het loont dus wél de moeite om direct te bekijken of ze wel tegen een stootje in de vorm van stof, zweet of regen kunnen. Helemaal als je er ook mee gaan sporten. Bekijk hier de stof- en waterdichte exemplaren.

2. Hoe lang trekt de batterij het?

Draadloze oortjes werken op batterij en moet je bijgevolg regelmatig opladen. Hoe regelmatig hangt af van het type. Bluetooth-oortjes die onderling met elkaar verbonden zijn via een kabel houden het gemiddeld zo’n acht uur uit op één volle batterij. De variant zonder kabel ertussen (waarbij dus beide oortjes via de Bluetooth-radioverbinding aangesloten zijn op je smartphone) drie tot vijf uur.

3. Welke versie? Minstens 4.2

Een ongemeen belangrijk element is de Bluetoothversie. De meeste moderne smartphones ondersteunen Bluetooth 4.2, en het kan zeker geen kwaad om een set Bluetooth-oortjes te zoeken die dat ook doet. Dat is om te beginnen al veel beter voor de batterijduur: de recentste Bluetoothversie verbruikt significant minder stroom dan zijn voorgangers. Bovendien is versie 4.2 veiliger voor computerinbraken. Neen, hackers zullen niet proberen binnen te dringen via je oortjes, maar wanneer je draadloze oortelefoons in je oren hebt, ziet iedereen wel dat de Bluetoothverbinding van je smartphone openstaat. En dan kun je toch maar beter met de allerrecentste (en allerveiligste) versie werken. Bekijk hier de oortjes met Bluetooth 4.2.

4. Comfort

Een heel subjectief criterium is het draagcomfort, want dat is nu eenmaal verschillend voor elke gebruiker. En een set oortjes vinden die comfortabel zitten voor de specifieke vorm van jouw oor is geen sinecure; de meeste mensen verslijten diverse paren vooraleer ze de juiste vinden. Elektronicawinkels laten je ze om hygiënische redenen meestal niet eventjes passen voor aankoop. Maar het maakt de comfortfactor niet minder belangrijk: het is natuurlijk belangrijk dat ze niet ieder moment uit je oren kunnen vallen of pijn gaan doen tijdens het dragen.

5. Prijs

Bluetoothsetjes kosten gemiddeld enkele tientallen euro’s, en er zijn ook uitschieters die boven de honderd euro gaan. Het is dan kwestie om in jouw geprefereerde prijscategorie na te gaan welke oortjes de beste beoordelingen kregen van andere gebruikers.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde Bluetooth-oortjes.

Lees ook:

Fortnite 7.30 voor iOS en Android ondersteunt bluetoothcontrollers

Je smartphone draadloos opladen? Dit moet je weten

Dit zijn de vijf beste smartwatches van het moment