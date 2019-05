Gezocht: gebruik jij app die gps-locatie van familie of vrienden volgt? Redactie

23 mei 2019

11u51 0

Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar mensen die een app gebruiken die de gps-locatie van familie of vrienden doorgeeft. Dat mogen ouders zijn die op die manier hun kinderen volgen en kijken of zij wel effectief op school zitten of controle willen behouden over de apps die zij gebruiken. Maar ook jongeren, die de app gebruiken om bijvoorbeeld vrienden terug te vinden op een festivalterrein.

Gebruikt u apps als Find my friends, Family time of Zenly? Stuur dan een mailtje naar sven.ponsaerts@persgroep.be. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.