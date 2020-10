Orange Gesponsorde inhoud Gezocht én gevonden: een smartphone die écht langer meegaat Aangeboden door Orange

05 oktober 2020

Je neemt de fiets als het kan, je kiest voor bioproducten en je houdt rekening met ecolabels. Maar wist je dat je ook met je smartphone het verschil kan maken?

Hoe lang doe jij met je smartphone? Sommige mensen zijn al na een jaar of twee aan een nieuwe toe, bij 47% houdt de smartphone het drie jaar vol. Daarna belanden de meeste toestellen in een lade om er stof te verzamelen.

Dat kan beter, dachten de makers van de Fairphone. Ze ontwikkelden een duurzame smartphone die gemaakt is om lang mee te gaan. Hoe ze dat voor elkaar kregen? De Fairphone is modulair gebouwd. Dat betekent dat hij uit makkelijk demonteerbare onderdelen bestaat die je zelf uit elkaar kunt halen en door nieuwe vervangen.

Hier zie je hoe Samir van UP2D8 op 2:37 de gloednieuwe Fairphone 3+ demonteert - spoiler: hij krijgt hem ook snel terug in elkaar.

Doe het zelf

Denk er even over na. Een modulaire smartphone, dat betekent dat je geen nieuw toestel moet kopen als je scherm stuk is of je batterij het laat afweten. In een handomdraai steek je er zelf een nieuwe in. Komt er een betere camera op de markt? Dan vervang je simpelweg de cameramodule en niet de hele smartphone. Revolutionair, toch?

Duurzaam gemaakt

Maar eigenlijk is het nóg straffer. Fairphone gaat er prat op dat de benodigde grondstoffen op een correcte manier worden gedolven? Meer nog, ze hebben zelfs een label om dat te bewijzen. Fairphone probeert ook zo weinig mogelijk nieuwe materialen te gebruiken. En dat lukt: de behuizing van deze smartphone bestaat voor 40% uit gerecycled plastic. Er zit zelfs een sociale dimensie aan het verhaal. Fairphone garandeert dat de arbeiders in de Fairphone-fabriek correct worden betaald. Bij je huidige smartphone zijn die aspecten? wellicht veel minder vanzelfsprekend.

Lange batterijduur

Allemaal goed en wel, maar kan je met zo’n duurzame smartphone ook bellen, chatten, foto’s en video’s maken, surfen, gamen? Of is het toch eerder de tofuversie van een stevig stuk vlees? Nee hoor, de Fairphone 3+ is een volwaardige smartphone met een stevige processor, een full HD-scherm, voldoende geheugen, een prima camera, een vingerafdrukscanner en last but not least een batterij die gegarandeerd een dag meegaat. En als die batterij na een paar jaar minder presteert, dan vervang je ze gewoon door een nieuwe, remember?

Kenmerken

Voor de kenners: dit zijn de eigenschappen van de duurzame Fairphone 3+. Voor meer details over wat er precies in de doos zit: check de video.

- Besturingssysteem: Android 10

- Processor: Qualcomm Snapdragon 632, 4GB RAM

- Geheugen 64 GB intern, uitbreidbaar

- Batterij: 3000 mAH vervangbare Li-ion batterij

- Scherm: 5,65 inch Full HD+18:9

- Camera’s: 48 MP achteraan, 16 MP vooraan

- Connectiviteit: 4G, WiFi, Bluetooth, NFC

- Vingerafdruksensor

En de prijs?

Oké, het toestel gaat lang mee en je kan onderdelen vervangen en upgraden. Het bedrijf probeert het milieu zo weinig mogelijk te belasten en alle medewerkers worden correct betaald. De Fairphone 3+ is ook nog een prima toestel met alle nodige toeters en bellen. Hij zal dan wel pokkeduur zijn, zeker? Ook dat valt heel goed mee. Zonder abonnement betaal je 469,95 euro voor dit pareltje, maar Orange heeft ook een deal die te interessant is om te laten liggen. Wanneer je een Go Unlimited abonnement neemt met onbeperkte data en onbeperkt bellen (40 euro/maand), kost de Fairphone 3+ slechts 269,95 euro. Een korting van maar liefst 200 euro. De Fairphone 3+ is te koop in de webwinkel van Orange of in eender welke Orange-shop.

Wil je echt alles weten over de Fairphone 3+? Lees het volledige dossier op de blog van Orange.