Getest: met slimme thermostaat en radiatorkranen van Tado regel je de temperatuur van alle kamers apart

28 maart 2018

11u17 2 Multimedia Wie een lagere energiefactuur wil, krijgt al snel slimme verwarmingssystemen in het vizier. Niet alleen helpen ze (meestal) je verbruik te verminderen, ze komen ook van pas wanneer je de verwarming wil regelen via een app, of wanneer je je woning wil indelen in verschillende zones met een aparte temperatuur. Toen fabrikant Tado ons een test voorstelde, moesten we dan ook niet lang nadenken.

Eerst en vooral: een slimme thermostaat doet niet automatisch je verbruik dalen. Wie de timers van een oud 'dom' exemplaar slim instelt en op regelmatige tijdstippen thuis is, zal op de factuur weinig of geen verschil merken met een slim toestel. Een ander verhaal wordt het voor huishoudens met onregelmatige shiften en dagen met thuiswerk, zoals het onze. De oude thermostaat manueel aanzetten was gemakkelijk, eraan denken hem weer uit te zetten, was een ander paar mouwen.

De merken op de markt verschillen sterk qua design, maar allemaal laten ze je toe je thermostaat te bedienen met een app. De gebruiksvriendelijkheid en de slimme functies daarvan kunnen dan het verschil maken, net als de service. Sommige fabrikanten, zoals Tado, laten je ook toe zones in je huis een aparte temperatuur toe te kennen. Hou er bij de aanschaf van een toestel ook rekening mee dat niet alle merken geschikt zijn voor modulerende verwarmingsketels, die het vermogen zelf aanpassen in functie van de warmtebehoefte. Sommige thermostaten moeten via een kabeltje in verbinding staan met de verwarmingsketel, andere werken ook draadloos. In dat laatste geval verbind je bij Tado een zogenaamde 'extension kit' aan je ketel, een apparaatje dat werkt als ontvanger voor de signalen van de slimme thermostaat.

Design

We gingen aan de slag met een Tado-thermostaat, een paar slimme radiatorknoppen en een internetbridge. Dat laatste is een klein wit toestelletje dat je verbindt met je internetmodem om je toestellen online te krijgen. Wit is wel dé kleur van Tado, dat het graag sober en strak houdt. De thermostaat heeft een witte vierkante voorkant met rechts onderaan een quasi onzichtbare knop. Na een druk daarop krijg je via 'onzichtbare' leds de temperatuur te zien, plus aanraakvlakken om die aan te passen. Eenzelfde principe vind je bij de radiatorknoppen, waar de info ook doorkomt via witte leds in de knop zelf. Knap.

Installatie

Het Duitse bedrijf maakt zich sterk dat zijn thermostaten compatibel zijn met meer dan 95 procent van de verwarmingsketels, hoe oud ze ook zijn. Tijdens de installatie vraagt de app de modellen van je oude thermostaat en verwarmingsketel in te vullen, waarna je een installatiegids op maat krijgt voorgeschoteld. Documentatie voor onze oude apparaten hadden ze bij Tado nog niet, waardoor we de melding kregen dat die zouden worden opgestuurd. Vrijdagavond laat ging onze melding de deur uit, en maandagmiddag waren de instructies in orde, compleet met schema's van de oude thermostaat. Zelfs mensen met twee linkerhanden krijgen zo hun kabeltjes correct en veilig ingeplugd.

Ook de installatie van de slimme radiatorkranen verloopt met stap-voor-stapinstructies, inclusief tips om oude kranen te demonteren. Via een QR-code registreer je de kraan, waarna je met afbeeldingen krijgt te zien hoe je de kraan activeert en online krijgt. De slimme radiatorkranen komen standaard met enkele plastic tussenstukjes zodat je ze op veel radiatoren kan plaatsen. Opgelet: de radiatoren moeten al wel uitgerust zijn met thermostatische kranen, anders moet je waarschijnlijk het stukje buis aan de kraan (laten) vervangen. Je bedient ze manueel of via de Tado-app, waarna je hoort hoe de knop het ventieltje van de radiator open en dicht laat gaan om het warme water door te laten of de pas af te snijden.

De slimme radiatorkranen laten toe je huis in te delen in zones, met eigen temperatuurinstellingen. Zo verwarm je je bureau, badkamer of slaapkamer alleen wanneer het nodig is.

Software

De toestellen installeren doe je natuurlijk maar een keer, terwijl je ze wel vaak bedient. Of net niet, want het gaat tenslotte om slimme apparaten. Via de locatiefunctie van je smartphone(s) weten ze wanneer niemand thuis is, zodat de verwarming automatisch uitgaat tot een door jou gekozen minimumtemperatuur is bereikt. De thermostaat kan ook je huis verwarmen voordat je thuiskomt, waarbij je kan kiezen voor meer comfort of voor meer besparing. Het gebied waarin je je moet bevinden om via geofencing als thuis beschouwd te worden, kan je ook aanpassen.

Voor wanneer je thuis bent, kan je de dagen indelen in tijdsblokken met verschillende temperaturen. Per tijdsblok kan je kiezen of het rekening houdt met je locatie of niet. Weekenddagen kunnen natuurlijk anders ingedeeld worden dan weekdagen, en dagen apart instellen, kan uiteraard ook. Alle slimme apparaten kunnen andere schema's hebben, en je kan ze ook allemaal manueel bedienen, fysiek of via de app of een webinterface. Zo kan je een zone een andere temperatuur toekennen tot de volgende automatische verandering, tot een timer afloopt of tot je zelf weer tussenkomt. De menu's konden misschien wat intuïtiever, maar eens je wat hebt rondgeneusd, hindert dat niet meer. Schema's kunnen voorlopig nog niet gekopieerd worden van apparaat naar apparaat.

Het grootste minpunt is dat je in de app niet snel een eenmalige starttemperatuur kan instellen, zoals een alarm, wanneer je uitzonderlijk eens vroeger moet opstaan. Al kan je zoiets wel vlot oplossen met IFTTT (If This Then That), waarvan al een heleboel toepassingen voor Tado bestaan. Je laat je slimme thermostaat zo samenwerken met bewegingssensoren, slimme lampen, sociale media enzovoort. Vooral een combinatie met een bewegingssensor kan handig zijn, wanneer je de activatie van je verwarming niet puur wil laten afhangen van de gps-functie in je smartphones. Het systeem is ook compatibel met Google Home Assistant, Apple Homekit en Amazon Alexa, zodat je de gewenste temperatuur ook gewoon kan instellen met spraakbesturing.

Iets wat de software niet kan, is op basis van je gewoontes zelf een tijdsschema in elkaar boksen, zoals enkele toestellen van de concurrentie. Bij ons zijn echter geen twee dagen hetzelfde, en echt missen doen we die functie niet. De software beschikt wel over een modus voor vorstbeveiliging en houdt rekening met het weer om je verbruik te beperken. De apparaten meten ook de luchtvochtigheid, en de radiatorknoppen stopppen even met verwarmen wanneer ze via een plotse temperatuurdaling detecteren dat je even een raam openzet. De momenten waarop je verwarming was ingeschakeld, kan je ook raadplegen in een schema en de software geeft je ook een overzicht van de energie die je vermoedelijk hebt bespaard dankzij de slimme verwarmingsapparaten.

Besluit

De installatie van de toestellen is opvallend gemakkelijk. De software werkt prima, al zijn nog (kleine) verbeteringen mogelijk aan de app. Dankzij de locatiedetectie hoef je echter zelf amper iets in te stellen, aangezien de thermostaat zichzelf uitschakelt wanneer niemand thuis is. De Nederlandstalige helpdesk verdient ook een flinke pluim. Maar het grootste voordeel van Tado is de mogelijkheid om via extra radiatorknoppen je huis in te delen in aparte zones met eigen temperaturen en schema's. Goedkoop zijn de toestellen wel niet, dus verwacht niet je investering snel terug te verdienen met de energiekost die je uitspaart.

