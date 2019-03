Getest: is de nieuwe Huawei P30 zijn geld waard? Ronald Meeus

27 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Smartphonefabrikant Huawei - nummer twee op de wereldranglijst wat verkoop betreft - kondigde gisteren zijn nieuwe P30-vlaggenschip aan. Het toestel is met een prijs tussen 750 en 1.000 euro zeker niet goedkoop, maar is het dan geld ook waard?

Huawei P30 Pro (prijs vanaf € 999)

Eerlijk: zo’n nieuwe Huawei-smartphone is altijd weer smullen op vlak van specificaties en features, vooral dan de Pro versie. Het toptoestel van Huawei - de P30 Pro - heeft een ronduit fantastische camera en een erg goede accuduur. Ook het gebogen oledscherm en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing mogen er zijn, maar de camerabobbel is wel wat aanwezig. Het snelle opladen is nog een pluspunt van dit toestel. Helaas mist de telefoon wel een 3,5mm-audiopoort en kiest Huawei ervoor om de schermgrootte zodanig te maximaliseren dat er geen oorluidspreker meer op het toestel past, met monogeluid als gevolg. De pluspunten verslaan de minpunten echter met gemak, wat de P30 Pro tot een aanrader maakt, vooral voor wie van fotografie houdt en er het geld voor over heeft. Bekijk hier pre-order prijzen van de Huawei P30 Pro.

Huawei P30 (prijs vanaf € 749)

Het wat meer uitgeklede vlaggenschip van Huawei - de P30 - heeft nog altijd een goede camera, zeker bij weinig licht, maar we missen wel de optische stabilisatie. Verder heeft ook deze versie een bijzonder goede accuduur en laadt hij redelijk snel op. Ook het platte oledscherm, en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing mogen er zijn. Vinden we echt niet top: die camerabobbel, waardoor de telefoon op tafel ligt te wiebelen. Het monogeluid dat het toestel voortbrengt is zeker een minpunt en draadloos opladen doet het niet. Toch heeft de P30 een zeer redelijke prijs-kwaliteitverhouding. Als je een mooi scherm, een lange accuduur en een veelzijdige camera belangrijk vindt, is dit misschien het juiste toestel voor jou. Bekijk hier de pre-order prijzen van de Huawei P30.

Tip: Bekijk hier de prijzen van alle andere Huawei-smartphones.

