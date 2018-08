Getest: Huawei P20 Pro heeft de beste smartphonecamera Ronald Meeus

28 augustus 2018

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia In een blinde cameratest, waarbij technologiesite Tweakers.net achttien reeksen van dezelfde foto genomen met vier verschillende smartphones liet zien, kwam In een blinde cameratest, waarbij technologiesite Tweakers.net achttien reeksen van dezelfde foto genomen met vier verschillende smartphones liet zien, kwam de camera in de Huawei P20 overtuigend als winnaar uit de bus. De drie andere toestellen - Samsung Galaxy S9, OnePlus 6 en iPhone X - hebben elk wel hun eigen troeven.

Bij de aankoop van een smartphone is de ingebouwde camera vaak een doorslaggevend element. Smartphonefabrikanten doen dan ook veel moeite om bij ieder model met een camera op de proppen te komen die nóg betere beelden schiet. Door al die verbeteringen zijn de camera's in de huidige generatie smartphones dan ook zo aan elkaar gewaagd geraakt, dat het moeilijk is om nog een onderscheid te maken.

Om die reden organiseerde technologiesite Tweakers voor de tweede maal een blinde test tussen de vier vlaggenschipsmartphones van het moment: de OnePlus 6, iPhone X, Samsung Galaxy S9, en Huawei P20 Pro. Redacteurs van de site fotografeerden achttien taferelen, telkens met de vier smartphones, en lieten vervolgens lezers op de site achttien keer kiezen welke foto van de vier ze de mooiste vonden. Uiteraard werd daar niet bijverteld welke foto door welke smartphone gefotografeerd werd.

Overtuigende winnaar was de Huawei P20 Pro: die kreeg, in totaal, 32,9 procent van alle stemmen. De tweede was de camera in de OnePlus 6, met 27,2 procent van de stemmen. Apples iPhone X volgde met 21,3 procent, en Samsungs Galaxy S9 sloot af met 18,6 procent.

Een wetenschappelijke test was dit natuurlijk niet: de Huawei P20 Pro heeft simpelweg gemiddeld het hoogste percentage van de stemmen gekregen. Hoewel de foto's van de P20 Pro bij makkelijke lichtomstandigheden meestal niet als beste werden verkozen, maar eerder die van de OnePlus 6 en iPhone X, deed de P20 Pro het daar nog redelijk goed. De echte meerwaarde van deze camera kwam naar voren wanneer de omstandigheden lastiger werden, bij slecht weer dus, of in het donker.

