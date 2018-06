Getest: HTC's knijptelefoon U12+ pakt uit met twee dubbele topcamera's en vreemde knoppen-die-geen-knoppen-zijn Steven Alen

20 juni 2018

17u26 0 Multimedia HTC stopt weer enkele opvallende vernieuwingen in zijn jongste topsmartphone, de U12+. Vooral de camera's en de snelheid vallen op, al voelen de nieuwe knoppen aan de zijkant raar aan. Ze zijn namelijk niet echt.

Zoals altijd ziet de grote telefoon eruit om door een ringetje te halen. De voorkant is egaal zwart, zonder fysieke knoppen maar met bovenaan en onderaan zwarte balken. Hij is beschikbaar in het zwart, bordeaux en doorschijnend donkerblauw. Wat in het oog springt is hoe ontzettend glad het toestel toch weer is zonder de bijgeleverde clearcase. En dat je hem ondanks de glazen achterkant niet draadloos kan opladen.

Ook opmerkelijk is dat HTC de fysieke knoppen aan de rechterkant heeft vervangen door aanraakgevoelige uitstulpingen. Om het 18:9-scherm aan- en uit te schakelen of om het volume aan te passen duw je daarop, waarna je haptische feedback krijgt. Klinkt goed in theorie: hoe minder bewegende onderdelen, hoe minder slijtage, en bovendien is het ook beter voor de IP68-waterdichtheid van de telefoon. In de praktijk voelen die knoppen onnatuurlijk aan, aangezien je toch verwacht dat je ze kan indrukken in plaats van dat ze trillen. Vooral het volume aanpassen gaat hier belachelijk stroef, en telefoon lijkt soms niet te beseffen dat je het scherm gewoon wil uitschakelen in plaats van een foto te nemen.

Helder geluid, handige knijpfunctie

Centraal achteraan zit een vingerafdrukscanner die vlot doet wat hij moet. Ook de gezichtsherkenning verloopt supervlot, al waarschuwt de fabrikant dat een foto je telefoon ook zou kunnen ontgrendelen. HTC houdt vast aan zijn geweldig klinkende USB-C-oortjes en levert voor het eerst geen adapter meer mee voor een mini-jackkoptelefoon. De speakers bovenaan en onderaan gaan opvallend luid: om een video op een normaal volume te zetten, hoef je niet boven de 50 procent te gaan. En zelfs daarboven blijft het geluid opvallend helder.

De Edge Sense 2-knijpfunctie, waarvan HTC de voorganger iets meer dan een jaar geleden lanceerde in de U11, is weer wat verbeterd en reageert feilloos. Tijdens het opstarten krijg je ook een overzicht van de voorgeprogrammeerde functies, wat vooral voor snelle kiekjes erg praktisch blijft. Ook handig: wanneer je de telefoon met één hand bedient, verklein je het scherm met twee tikjes van je duim zodat je overal aan kan. Verder reageert de U12+ erg vlot en voelt het aanraakscherm heel goed aan. Het 'super lcd 6'-scherm gaat wel niet zo helder als veel concurrenten, en het reflecteert wel heel sterk. In de praktijk hindert dat echter niet, en kan je alles zelfs met een lichte zonnebril nog vlot lezen op een zomerse topdag. De nachtmodus kleurt overigens wel héél oranje.

Slimme rotatie werkt

Op softwarevlak krijg je links van je startscherm Blinkfeed, een overzicht van nieuwsartikels, tips en socialmediaberichten. Suggesties om ergens langs te komen wanneer je in de buurt bent, het zit er allemaal in voor mensen die daar nood aan hebben. Want HTC Sense Home wil je telefoon "zo persoonlijk maken als maar kan".

Een tof snufje is de 'slimme rotatie', dat netjes verhindert dat je scherm draait wanneer je nog wat wil lezen in bed. Ook tof zijn de kleuromkering en de schermrecorder die je bovenaan in het swipemenu vindt. Handig is dat de software je tijdens het opstarten je de softwareknoppen onderaan laat personaliseren, minder tof is dat er standaard weinig widgets voorradig zijn.

Twee dubbele camera's

De paradepaardjes van de U12+ zijn de twee dubbele camera's voor- en achteraan. Ze presteren uitstekend bij weinig licht en stellen opvallend snel scherp. Wanneer je met één hand fotografeert, is het superhandig dat je boven de afdrukknop op je scherm nog een zoomfunctie hebt. De hoofdcamera's zoomen 2x optisch en 10x digitaal.

Je kan tijdens het 'automatisch' fotograferen ook kiezen om het licht automatisch of manueel bij te stellen, en dat werkt allemaal opvallend praktisch.

De dubbele camera's scoren ook prima bij bokeh-effecten, waarbij je de achtergrond wazig maakt, manueel of automatisch. En verder heb je natuurlijk alle gebruikelijke snufjes, zoals een pro-modus, beautyshots, slowmotionvideo of panoramashots. Cool is nog dat je tijden het filmen kan kiezen op welke geluidsbron je wil focussen. Minder cool is dat de ingebouwde Zoe-videobewerkingssoftware niet overweg kan met beelden in de hoogste resolutie. Het AR-snufje om in realtime je eigen gezicht te voorzien van dierenkopjes, werkt overigens foutloos - uren en uren fun mee gehad.

De adviesprijs is 799 euro, een prijs die je kan vergelijken in de 'pricewatch' van Tweakers.net.

De technische specificaties van de telefoon vind je hier.