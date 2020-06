Samsung QLED TV Gesponsorde inhoud Getest en goedgekeurd: deze QLED televisie is perfect voor gamers Advertorial van Samsung

26 juni 2020

11u00 0

Al gamend kan je zowat al je kinderdromen realiseren: je landskleuren verdedigen op het slagveld, je droomhuis bouwen, een magische queeste ondernemen of de beslissende goal scoren bij je favoriete club. De mogelijkheden zijn eindeloos! Maar om die ervaring zo realistisch mogelijk te beleven, heb je maar beter de perfecte televisie in huis. De gloednieuwe Samsung QLED TV lijkt wel op maat gemaakt voor gamers en tilt je speelervaring naar ongekende hoogten.

1. Groot, groter, grootst

Nu games realistischer ogen dan ooit, is het doodzonde om ze te spelen op een minuscuul scherm. De verbluffende graphics komen pas echt goed tot hun recht op een omvangrijk toptoestel als de QLED TV. Niet enkel blinkt deze uit dankzij zijn haarscherpe 8K-resolutie, maar hij is ook verkrijgbaar in een resem indrukwekkende formaten. Zo kan je hem op de kop tikken met een diagonaal 65, 75 en 82 inch (of 165, 190 en 2018 centimeter). Zo wordt de grens tussen de virtuele wereld en de realiteit écht flinterdun.

2. Tot in de kleinste details

Al speurend naar magische raadsels of al sluipend door vijandelijk gebied, kan elk detail belangrijk zijn en zelfs het verschil maken tussen winnen en verliezen. Daar helpt de Dynamic Black Equalizer-functie je mee. Deze technologie analyseert elk beeld afzonderlijk en speurt naar donkere plekken die slecht zichtbaar zijn op reguliere schermen. Die licht hij vervolgens subtiel uit zodat je als gamer elk kleinste detail kan spotten.

3. Razendsnelle reacties

In het heetst van de strijd is er geen ruimte voor lastige glitches en bugs die het spelplezier verstoren. Daarom introduceert de Samsung QLED TV de FreeSynch- en Game Motion Plus-technologieën. Die eerste zorgt ervoor dat je bij elk spel kan genieten van de ideale frame rate (beelden per seconde ) waardoor het spel steeds verbazend scherp is, maar het toch nog steeds feilloos blijft laden. De QLED TV heeft dan ook één van de allerlaagste input lags op de markt. De Game Motion Plus-functie zorgt er daarentegen voor dat ook je oudere games dynamischer en vloeiender ogen dan ooit. Dit doet het door automatisch nieuwe frames te genereren tussen de bestaande beelden van de game.

4. Multitasken

Voor jongeren is het al lang niet meer vreemd om met twee of drie schermen tegelijk bezig te zijn. Tijdens het televisiekijken speel je misschien een spelletje op je tablet terwijl je ook nog met enkele vrienden Whatsappt. En ook tijdens het gamen wil je zeker niets missen van wat op je telefoon gebeurt. Met de Multi View-functie link je je gsm aan je QLED TV waardoor je hem op je televisiescherm ziet verschijnen. Zo kan je zowel ongestoord spelen als de nieuwste berichten in de groepschat lezen zonder je ogen van het televisiescherm te lossen , of volg je in één oogopslag de walkthrough van je favoriete vlogger terwijl je zelf een weg baant door exact dezelfde scene.

5. Altijd de beste instellingen

De meeste games geven je dan wel de mogelijkheid om de kleuren, helderheid, contrast en vele andere zaken aan te passen, toch is het vaak moeilijk om die ene stand te vinden die voor elke scène werkt. Daarom neemt de Real Game Enhancer van de QLED TV die taak van je over en past hij constant de instellingen aan de situatie aan. Zo geniet je gegarandeerd van de beste instellingen van bij het keuzemenu tot aan de overwinning.

Elk jaar komt Samsung uit met een nieuwe lijn televisies. Ook dit jaar doen ze dat met de nieuwe QLED: Grenzeloze Kijkervaring. Al deze voordelen maakt dat Tv-kijken alsmaar beter wordt en zeker voor sport, films en games. Klik hier voor meer info.