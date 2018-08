Getest: dit zijn de vijf beste laptops voor studenten Ronald Meeus

21 augustus 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Maximum 15 inch schermdoorsnede, 'mee' met de geldende technische specificaties zodat ze nog minstens drie tot vijf jaar relevant blijven én een prijs onder de duizend euro: dat zijn min of meer de basisvereisten voor een goeie studentenlaptop. Hier zijn de vijf beste van het moment, volgens technologiesite Tweakers.

Acer Aspire 5

In de tweemaandelijkse laptoproundups van Tweakers komt de Acer Aspire 5 al sinds februari van dit jaar uit de bus als absolute aanrader in de categorie 'basislaptop'. En dat is niet voor niets: het toestel biedt enorm vlotte hardware voor zijn geld, een prijs-kwaliteitsverhouding waar de concurrentie slechts met de grootste moeite in kan volgen. Helemaal niet wanneer je weet dat het toestel een ips-scherm heeft, momenteel dé standaard inzake computerschermen.

De hoge ogen die de Aspire 5 gooit zijn niet alleen het resultaat van de krachtige quadcoreprocessor, maar ook van de videokaart. Die is vlotter dan de ingebouwde Intel-videochip die in de meeste laptops uit deze prijsklasse alle beeldwerk doet.

Prijs: € 700

(lees verder onder de foto)

HP Pavilion 14

HP's Pavilion 14 is allesbehalve perfect, maar levert toch genoeg waar voor zijn geld. Het is een toestel met een behoorlijk snelle solid state drive voor gegevensopslag, en met interne rekenkracht die stevig genoeg is voor een laptop binnen deze prijsklasse. Ja, voor dit geld vind je laptops met een Core i5-processor, maar daar lever je dan meestal in op andere dingen, zoals het scherm of de bouwkwaliteit.

De Pavilion 14 is mooi in balans en biedt genoeg snelheid, waarbij ook de koeling niet veel lawaai maakt. Het grootste minpunt is het glanzende scherm, al is dat een kwestie van smaak. Sommige mensen nemen de reflecties voor lief en vinden het beeld van een dergelijk scherm juist mooier dan dat van een ontspiegeld scherm.

Prijs: € 900

(lees verder onder de foto)

Lees ook: Vijf goede redenen om nu nog een desktop te kopen

Lenovo Ideapad 520

Lenovo brengt met de Ideapad 520 ook een budgetvriendelijk, goed toestel op de markt. De Core i5-processor presteert goed, en door de aanwezigheid van 8GB ram en een solid state drive van 256GB zijn er geen bottlenecks die de werking van de laptop vertragen. De bouwkwaliteit is behoorlijk, al merk je aan de stevigheid van de behuizing wel dat dit ook geen topmodel is. Zo veert hij wat in als je op het gedeelte rondom het toetsenbord drukt. Het scherm is wel behoorlijk stevig en voorzien van een metalen deksel. De laptop beschikt ook over een ips-scherm. Dat geeft een fraai beeld vanuit alle kijkhoeken. Het grootste minpunt van de IdeaPad 520? De accuduur: je kunt er vijf uur mee browsen of films kijken, daarna moet hij aan het stopcontact. Echt een matige score, want veel laptops met vergelijkbare hardware gaan tot twee keer zo lang mee.

Prijs: € 600

(lees verder onder de foto)

Asus ZenBook UX430

Met de ZenBook UX430 heeft Asus weer een goed betaalbare, dunne en lichte laptop in zijn assortiment. De fabrikant heeft wel wat bespaard op de opslagschijf: het is een vrij langzaam model, maar bij de meeste werkzaamheden ervaar je dat niet als storend. Wat opvalt zijn de goede prestaties van de Intel i5-processor. De koeling van de laptop is goed op orde, zodat de snelheid van de cpu ook bij langdurig gebruik niet drastisch afneemt. Bovendien weet de UX430UA hoge scores in benchmarks neer te zetten, zonder veel lawaai te maken.

Een eigenschap die bij velen in de smaak zal vallen is het matte scherm. De kalibratie van het scherm kan beter, maar het is ook niet zo slecht dat we het echt als een minpunt zien. Nog een kwestie van smaak is de behuizing. De UX430UA is behoorlijk flashy, met de blauwe kleur en spiegelende bovenkant. Het is ook niet het allerdunste model, maar wel een prima draagbare laptop, die goed presteert en niet veel kost.

Prijs: € 850

(lees verder onder de foto)

Apple MacBook Air 13,3-inch

De enige Apple-laptop die binnen het hier vooropgestelde studentenbudget valt is de 13,3-inch-uitvoering van de MacBook Air uit 2017. MacBooks en MacBook Pro's hebben een prijskaartje dat ver boven de duizend ligt. De recentste uitvoering van de Air is wel vederlicht (1,35 kilogram!), en de hardware is krachtig. Zo zit er een Intel Core i5-chip in, 8 gigabyte aan intern geheugen, en een totale opslagcapaciteit van 128 gigabyte op de solid state drive.

Prijs: vanaf € 899

(lees verder onder de foto)

Vergelijk hier de prijzen van alle laptops onder 1.000 euro met een 4-sterren-review

Lees ook:

Apple MacBook Pro 15,4" - Het Pro-achtervoegsel waardig

Zo verleng je de accuduur van je laptop

Dit zijn de vijf populairste laptops van het moment