GETEST: Alcatel 3V: dubbele camera is verrassing van grote budgettelefoon die gezicht herkent en vingerafdruk scant Steven Alen

17 april 2018

20u22 2 Multimedia Snufjes van een topsmartphone voor een fractie van de prijs: veel fabrikanten prijzen hun middenklassers en instapmodellen aan met een variant op die zin. Wanneer je hun David dan vergelijkt met Goliaths die vier keer duurder zijn, schieten ze weinig verrassend ruim tekort op elk vlak. De Alcatel 3V katapulteert met zijn camera echter wel flink wat steentjes in de juiste richting, en dat voor de adviesprijs van 190 euro.

De Alcatel 3V is een flinke knaap met een lang glazen IPS-scherm van 6 inch en een beeldverhouding van 18:9. Hij ligt goed in de hand en weegt met 155 gram vrij weinig voor de afmetingen van 162 x 76 x 8.1 mm. De plastic achterkant voelt wel goedkoop aan maar hey, wat verwacht je voor 190 euro?

Qua 'premiumfeatures' valt om te beginnen de vingerafdrukscanner op, die achteraan de telefoon zit onder de camera's. De plaats is prima te bereiken en het ding werkt feilloos. Ten tweede valt de Alcatel 3V ook te ontgrendelen met gezichtsherkenning, iets wat zelfs goed werkt met weinig licht. Ten derde pakt de telefoon ook uit met opvallend goeie camera's, maar daarover verder meer.

De smartphone heeft naast de bruikbare schermoppervlakte nog 4 mm behuizing aan de afgeronde zijkanten, en bovenaan en onderaan randen van respectievelijk 1,2 en 1,3 cm. Volgens de fabrikant gaat het om een screen-to-body ratio van 75,5 procent, wat heel netjes is. Een fysieke homeknop is er niet, maar de volgorde van de schermknoppen kan je wel aanpassen, net als de kleur van hun achtergrond.

Het is een van de praktische softwaresnufjes, want verder is dat aanbod heel mager. De smartphone draait op Android 8.0 Oreo, maar Alcatels eigen schil errond voegt niet echt iets toe, buiten wat overbodige software, zoals enkele games. De taal instellen op 'Nederlands (België)' gaat niet, waardoor je wel even moet foefelen eer je een azertytoetsenbord kan instellen. Handig is wel een screenshotknop in het schuifmenu bovenaan.

Hardware

Het IPS-scherm heeft een aangename resolutie van 1080 x 2160 pixels. Je krijgt er veel op, zeker wanneer je lettergrootte en weergavegrootte op de laagste stand zet. Het leest aangenaam, maar de telefoon heeft geen ingebouwde functie om de kleur van het licht aan te passen. Het scherm reageert vrij goed, al moet je soms wel eens een paar keer extra tikken wanneer je een topper gewoon bent. Vervelend is wel dat de telefoon de helderheid van het scherm nogal traag aanpast aan het beschikbare licht, iets wat een beetje pijnlijk kan zijn aan de ogen wanneer je bijvoorbeeld vanuit de donkere fotomodus in een te helder menu belandt. De maximale helderheid valt trouwens nogal tegen, want met sterk zonlicht moet je moeite doen om alles goed te zien.

De luidspreker onderaan volstaat om media te bekijken, maar hij laat zo goed als geen bas door en klinkt zo veel te schel om muziek aangenaam te laten klinken. Hetzelfde geldt voor de bijgeleverde oortjes, die je bovenaan inplugt in de mini-jackingang. De snelheid is dik oké, dankzij de 1,45 Ghz (Cortex-A53 van MediaTek) quadcoreprocessor met 2 GB RAM. De telefoon bevat 16 GB intern opslaggeheugen en slikt twee simkaarten, plus een geheugenkaartje tot 128 GB. De smartphone heeft een flinke (vaste) li-ionbatterij van 3.000 mAh aan boord waarmee je al erg gek moet doen om er geen dag mee door te komen. De fabrikant belooft alleszins 6 uur 4G-gesprekstijd of tot 14 uur met een 2G of 3G-verbinding. De telefoon ondersteunt geen snelladen, waardoor hij vier uur nodig heeft om helemaal vol te tanken. Water- of stofbestendig is hij ook niet, maar hij kan (uiteraard) wel overweg met bluetooth, gps en NFC.

Camera

En daarmee zijn we aanbeland bij de camera, of beter gezegd de drie camera's. Eentje vooraan en twee achteraan, inclusief twee flitsers! Hiermee blinkt deze smartphone echt uit, en laat hij enkele veel duurdere concurrenten een poepje ruiken. De 12 megapixelcamera achteraan heeft een diafragmaopening van f/2.2 en een pixelgrootte van 1.25 µm. Voor het eerste geldt: hoe kleiner hoe beter, voor het tweede het omgekeerde. Echte topkenmerken zijn het niet, maar de camera werkt nog samen met eentje van 2 megapixel om zo diepte beter te kunnen bepalen. En zo krijg je zelfs bij weinig licht opmerkelijk goede ruisarme foto's, iets wat veel telefoons beloven maar wat vaak lastig blijkt.

Dankzij dat dieptezicht pakt de Alcatel 3V ook uit met een portretmodus die gebruikmaakt van het bokeh-effect. Dat wil zeggen dat je een achtergrond een beetje tot heel wazig kan maken terwijl de voorgrond scherp blijft. Heel tof is dat je de focus van de foto's die je kiekt met deze modus achteraf nog kan aanpassen, zodat het juiste deel van je foto wazig wordt. Werkt prima wanneer je één voorgrond en voor de rest achtergrond hebt, maar valt wel nogal door de mand wanneer je in situaties zit met meerdere diepteniveaus.

De gewone automatische modus doet het verder uitstekend, net als de gezichtsfocus. Ook met een tik op het scherm stel je zowel scherpte als licht in, en dat verloopt aangenaam snel. Je kan ook een van de volumeknoppen gebruiken om af te drukken voor meer stabiliteit. Het valt op dat je zelfs vanop een heel korte afstand haarscherpe foto's kan kieken.

De camera heeft nog een burstmodus en kiekt ook panorama- en time-lapsefoto's. Achteraan ondersteunt hij HDR, al werkt dat alleen wanneer je de flits helemaal uitschakelt. Je kan verder filmen in Full HD met 30 frames per seconde, iets waarvoor ook videostabilisatie beschikbaar is. Voor degelijke resultaten hou je de smartphone echter beter stil.

Vooraan zit nog een flitsende 5 megapixelcamera die de software oprekt tot eentje van 8 megapixels, net zoals de 12 megapixelcamera achteraan wordt omgetoverd tot eentje van 16 megapixel.

Conclusie

De Alcatel 3V doet wat hij belooft en heeft veel in huis voor een scherpe prijs. De schermhelderheid en de software hadden beter gekund, maar de vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning en vooral de dubbele camera achteraan scoren goeie punten. Hij is wel niet waterbestendig en ondersteunt geen snelladen. De telefoon is verkrijgbaar in het zwart, blauw en goud voor een adviesprijs van 190 euro.

