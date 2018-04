Gepassioneerd door journalistiek en technologie? Misschien word jij "Google fellow" bij HLN Redactie

04 april 2018

17u23 0 Multimedia Het Google News Lab Fellowship biedt studenten die geïnteresseerd zijn in journalistiek en technologie de kans om tijdens de zomer ervaring op te doen bij grote nieuwsmerken. Internationaal bestaat het al sinds 2013, maar deze zomer organiseert Google het voor het eerst ook in België. HLN is één van de partners.

We zoeken iemand die onze journalistiek digitaal nog meer doet leven. Niet door een groot eenmalig multimediaproject, maar door elke dag artikels te verrijken met spannende, boeiende en verhelderende digitale elementen: infographics, kaartjes, polls, video's, etc … Je denkt mee na hoe we onze bestaande initiatieven kunnen verfijnen, en je brengt je enthousiasme en kennis over op de rest van de redactie. Uiteraard is er ook ruimte om nieuwe projecten en initiatieven te bedenken.

Tijdens je fellowship werk je aan de online desk: het digitale hart van HLN. Onze kantoren vind je in Kobbegem, Asse. We kijken heel erg uit naar dit avontuur, en hopen dat het voor iedereen vooral ook "big fun" wordt om journalistiek op deze manier te helpen heruitvinden. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven, vind je via deze link.