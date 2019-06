Genius gebruikte morse om Google te betrappen op diefstal liedjesteksten jv

17 juni 2019

12u07

Bron: Wall Street Journal 0 Multimedia Genius Media beschuldigt Google ervan liedjesteksten te stelen. Om de techgigant te betrappen, bracht Genius kleine wijzigingen aan in de lyrics én stopte het in één beweging ook morsecode in de teksten. De vertaling ervan: “op heterdaad”. Dat meldt The Wall Street Journal.

In 2016 kreeg iemand van songtekstsite Genius vermoedens van fraude, toen de moeilijke verstaanbare lyrics van de hit ‘Panda’ van rapper Desiigner perfect overeenkwamen met die van Genius. Die laatste had de tekst rechtstreeks van de rapper zelf gekregen.

Genius veranderde toen op bepaalde plaatsen opzettelijk de punctuatie in hun lyrics. Soms gebruikten ze rechte weglatingstekens, soms kromme. Bovendien wou Genius zijn eigen naam eer aandoen door er ook op geniale wijze morse in de songs te steken. De twee verschillende soorten apostrofs kon je namelijk omzetten naar puntjes en streepjes, wat als resultaat gaf: “red handed”, of “op heterdaad”.

Google ontkent

Betrapt dus, of toch niet? Google ontkent de diefstal in alle toonaarden. Het zegt dat de het wel degelijk geldige licenties heeft voor de songteksten die het weergeeft in het infokadertje dat verschijnt na opzoekingen in Google Search. Genius beweert dan weer dat het meer dan honderd voorbeelden vond waar Google de lyrics letterlijk had overgenomen van Genius. Het stelde Genius sinds 2017 naar eigen zeggen ook herhaaldelijk op de hoogte van het frauduleus kopiëren. Tevergeefs.

Het mag niet verbazen dat Google liefst zo veel mogelijk zélf informatie wil aanbieden op haar eigen webpagina’s. Zo voorkomt Google dat surfers andere websites opzoeken om extra kennis te vergaren. Firma’s als Genius Media Group Inc. zijn dan weer afhankelijk van de clicks die het kan vergaren via de zoekmachine van Google.