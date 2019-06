Gelekt ontwerp toont Samsung Galaxy Note 10 zonder aansluiting voor koptelefoon Arnoud Wokke kg

07 juni 2019

12u35

Bron: Tweakers.net 0 Multimedia Er zijn ontwerpen verschenen van de Samsung Galaxy Note 10, die er vermoedelijk binnenkort aankomt. De afbeeldingen tonen een telefoon zonder aansluiting voor een koptelefoon en zonder Bixby-knop, twee zaken die afgelopen jaren wel op high-end modellen van Samsung hebben gezeten.

De ontwerpen, die gedeeld werden door Twitter-gebruiker OnLeaks en nieuwsplatform 91Mobiles, tonen dat de frontcamera centraal zit, in plaats van aan de rechterkant zoals bij de Galaxy S10-telefoons. De telefoon meet 151 x 72 x 7,9 millimeter, waarmee hij ten opzichte van de concurrentie relatief klein is. Het toestel zou verder een oledscherm hebben van rond 100 vierkante centimeter, met afmetingen van rond 14,5 x 6,9 centimeter en een diagonaal rond 6,3 inch (16 centimeter).

Aan de onderkant is een opening te zien voor de S-Pen, de stylus waaraan de Note zijn naam ontleent. Daarnaast zit de speaker en een USB-C-poort. De 3,5 mm-poort voor de koptelefoon, die daar bij vorige Galaxy Note-telefoons nog wel zit, ontbreekt. Samsung liet de audiojack ook weg bij de Galaxy A80, A8s en nog niet uitgekomen Galaxy Fold, maar het is de eerste keer dat het bij een Note het geval is. Eerder kwam Android Police nog met geruchten die eveneens bevestigden dat de koptelefoon-aansluiting werd geschrapt.

Ook de Bixby-knop is niet te zien op de linkerkant van de behuizing. Die zit sinds de S8 uit 2017 op vrijwel elk high-end model van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Je kan de knop gebruiken om Bixby te activeren, de digitale assistent van Samsung. De camera’s zitten niet langer gecentreerd achterop, maar verticaal gecentreerd in de linker bovenhoek, waar ze op iPhones ook zitten.

Samsung kondigt zijn Note-toestellen over het algemeen in de zomer aan, met een release aan het einde van de zomer of begin van de herfst. Behalve dit model zou er ook sprake zijn van een Pro-versie, met groter scherm.