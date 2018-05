Geld besparen? Deze 8 apps doen het harde werk voor je kg

15 mei 2018

12u36 0 Multimedia Geld besparen is geen pretje. Gelukkig zijn er apps die je helpen om je maandelijkse uitgaven in te perken, zonder dat jij daarvoor je rekenmachine moet bovenhalen. Goedkoper tanken, altijd de voordeligste vakantie en nooit meer een nutteloze aankoop: deze acht apps helpen je om in je budget te snoeien.

Houd je budget in het oog: Spendee

Misschien het meest voor de hand liggend, maar daarom niet minder belangrijk: een goed budgetbeheer kan je handenvol geld uitsparen. Een simpele app die je kan gebruiken om je uitgaven in het oog te houden is Spendee. Geef je inkomsten in, houd bij wat je uitgeeft en Spendee biedt je een mooi overzicht van je persoonlijke financiën. Je kan er ook voor kiezen om je rekening te koppelen aan de app. In dat geval hoef je zelfs je inkomsten niet handmatig in te geven.

Goedkoper tanken: Waze (en Petrollo)

Eén van de grootste kostvreters als je een auto hebt: de tankbeurten. Je weet wellicht wel waar je de goedkoopste tankstations in je buurt kan vinden, maar wat als je iets verder van huis bent? Dan kan je vertrouwen op Waze. De app fungeert in de eerste plaats als gratis gps, maar heeft ook een handige zoekfunctie voor tankstations. In de lijst zie je ook welke stations de laagste prijzen hanteren: de goedkoopste stations krijgen een groen kleurtje mee. De tarieven waar Waze zich op baseert, worden overigens ingegeven door de gebruikers zelf maar zijn meestel accuraat.

Pro-tip: om benzine te sparen terwijl je rijdt, kan je Petrollo gebruiken. De app vertelt je wanneer je best kan “uitrollen” door je auto in neutraal te zetten en het gaspedaal los te laten. Je vermindert zo niet alleen je verbruik, maar ook de CO2-uitstoot van je wagen.

Altijd korting in de supermarkt: myShopi

Ook door maximaal gebruik te maken van promoties en andere acties kan je flink wat besparen. In myShopi-app vind je een overzicht van de folders van de meeste grote winkelketens in België. Bijzondere promoties, zoals cashback-acties of flinke kortingen op merkproducten, zijn afzonderlijk te vinden in de app. Producten die 100 procent worden terugbetaald kan je via de app registreren, zodat je geld binnen de week wordt teruggestort. Daarnaast kan je in de app ook een digitale versie van de meeste van je klantenkaarten kwijt. Resultaat: je loopt nooit meer loyaliteitspunten of een extra korting mis aan de kassa.

Carpoolen: BlaBlaCar

Als je zelf geen auto hebt, of je rijdt net vaak alleen, kan je overwegen om te carpoolen. Met BlaBlaCar kan je een auto delen met reizigers die dezelfde bestemming hebben. Heb je een rit nodig, dan kan je via de app een plaatsje boeken in een auto die die richting opgaat, en betaal je een op voorhand afgesproken prijs aan de chauffeur. Je kan je ook inschrijven als bestuurder en je vrije plaatsen in de auto ter beschikking stellen voor andere gebruikers. Op die manier verminder je ook je eigen reiskosten.

Voedsel aan flinke korting: Too Good To Go

Op het einde van de dag verdwijnen in elke stad ettelijke kilo’s eten in de vuilnisbak. Daar wil Too Good To Go komaf mee maken. In de app vind je bakkers, supermarkten, traiteurs en restaurants in je buurt die hun producten tegen sluitingstijd aan minstens 50 procent korting verkopen. Het voedsel is perfect in orde, waardoor jij heel voordelige koopjes kunt doen. Hoeveel keuze je hebt, is natuurlijk afhankelijk van je buurt en hoeveel zaken zich hebben aangesloten bij het platform.

Lenen bij de buren: Peerby

Heb je net een partytent nodig voor je barbecue, maar wil je geen geld uitgeven om het ding één keer te gebruiken en daarna in je garage te laten verstoffen? Dan kan je eens kijken op Peerby. De app laat toe om voorwerpen te lenen (of te huren) van de gebruikers in jouw omgeving. Stel dat je dringend een boormachine nodig hebt, dan kan je via Peerby bijvoorbeeld een oproep doen: de gebruikers in je buurt krijgen je vraag door en kunnen je contacteren als je hun boormachine even kunnen missen. Zo geef je nooit meer te veel geld uit aan iets dat je maar één keer kan gebruiken.

Last-minute etentje: Resto Lastminute

In de omgeving van Brussel kan je voordelig op restaurant - tenminste als je het niet erg vindt om te wachten tot op het laatste moment. Via Resto Lastminute kan je gratis reserveren in restaurants die diezelfde avond nog een paar plekken vrij hebben. Boek je via Resto Lastminute, dan bieden ze bovendien een korting aan van 10 tot 40 procent.

Voordelig op vakantie: Kayak

Met Kayak kan je er zeker van zijn dat je geen cent te veel betaalt voor je vakantie. De app vergelijkt de tarieven op verschillende reiswebsites, en schotelt je de laagste prijzen voor van vluchten, hotels en huurauto’s. De beste opties kan je bewaren in je account. Stijgen de prijzen, dan krijg je een notificatie die je op de hoogte brengt van de verandering. Ook handig: als je geen bestemming in gedachten hebt, dan kan de app een selectie aan mogelijke vakanties voorstellen binnen jouw budget.