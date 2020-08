Geen zin om na 3 à 4 jaar wéér een nieuwe smartphone te moeten kopen? Zo laat je hem langer meegaan Ronald Meeus

05 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 2 Multimedia We zingen het gemiddeld tweeënhalf tot vierenhalf jaar uit met één smartphone, zo leert recent onderzoek. Duurzaam kan je dat niet echt noemen, vooral omdat aan sommige smartphones toch ook een stevig prijskaartje hangt. Gelukkig zijn er wel wat manieren om de levensduur van je smartphone te verlengen, weet onze techredacteur.

4,2 jaar doet een gemiddelde gebruiker het met zijn smartphone, zo leerde eerder dit jaar een onderzoek van de Amerikaanse Consumer Technology Association (CTA). Een studie van de Franse elektrogroep Fnac Darty, die bij ons onder meer de winkelketen Vanden Borre exploiteert, houdt het op 3 jaar. In realiteit zien de meeste fabrikanten je nog sneller dan dat een nieuw toestel kopen; jaarlijks bijvoorbeeld, bij elke lancering van het nieuwe topmodel van het moment.

En laten we wel wezen: best veel consumenten laten zich daartoe verleiden. ‘Een nieuwe smartphone kopen omdat je simpelweg de recentste versie wilt’, is volgens de studie van de CTA goed voor 21 procent van het aantal nieuwe aankopen. Tel daar nog eens 4 procent bij van mensen die een nieuw apparaat in huis halen omdat hun oude ‘uit de mode’ is. Zo’n 61 procent van de respondenten in de studie gaf wel aan dat een nieuwe smartphone kopen ‘van moeten’ was, omdat de oude niet langer goed genoeg werkte.

In bescherming

Daar valt natuurlijk wel iets aan te doen. Voorzichtiger zijn met een apparaat dat je toch een paar 100 euro lichter heeft gemaakt bij de aankoop is alvast een goed begin. Maar er zijn ook manieren om het noodlot wat minder te tarten. Een hoesje helpt bijvoorbeeld al heel wat, en die komen in allerlei materialen: van kunststof en leer tot hout. Bovendien kun zijn er heel wat verschillende vormen, van een hard omhulsel tot een insteekhoesje toe. De mogelijkheden zijn zo ruim dat je er evengoed een fashion statement mee maakt.

Een screen protector, die de meest kwetsbare component van je smartphone (het scherm, dus) beschermt, is een andere must vandaag. Het is een plastic versteviging van je scherm, die de eerste klap opvangt, wanneer je je apparaat per ongeluk laat vallen. Bij voorkeur combineer je zo’n schermbescherming met een hoesje, voor een dubbele buffer.

Software is boosdoener

De dringende ‘nood’ aan een nieuwe smartphone zit voor een goed stuk tussen je oren. Als je je niet teveel laat verblinden door al die nieuwigheden die smartphonefabrikanten in de meest recente toestellen steken, dan kan je echt lang doen met een toestel. Langer dan je denkt waarschijnlijk.

Een recente test van budgettelefoons leerde ons vooral dat er geen slechte smartphones meer worden gemaakt: op gebied van scherm, cameraopstelling, batterij en processor doen zelfs smartphones van 200 euro het tegenwoordig prima. Alleen waterbestendigheid zit nog vooral in de duurdere modellen, net als luxecamera’s en schermen met een hogere resolutie.

De software waarop het ding draait is natuurlijk iets anders. Van Google moeten Androidfabrikanten minstens twee grote updates van het platform dragen, plus beveiligingsupdates tot het vierde jaar na aankoop. Dat betekent dat je het bijvoorbeeld met een Samsung Galaxy S20, gelanceerd dit jaar, op dit moment nog tot ergens in 2022 de nieuwste versie van Android zult kunnen installeren, en je qua beveiliging safe bent tot pakweg 2024.

Bij iPhones is het net iets beter: vanaf de aankoop van een nieuw toestel is het nog vijf tot zes jaar safe om dat te blijven gebruiken, en krijg je ook nog updates die de functies van iOS verbeteren. Maar dat betekent niet dat iPhonegebruikers zo lang wachten: Apple zegt dat de gemiddelde iPhone-eigenaar het na een jaar of drie bekeken houdt met zijn huidige toestel.



