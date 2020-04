Geen zin in een grote, lompe smartphone? Dit zijn de beste kleinere toestellen Ronald Meeus

15 april 2020

11u45

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Groter is beter: de meeste smartphonefabrikanten lijken daar rotsvast in te geloven, maar lang niet iedereen vindt die enorme kleppers van toestellen zo geweldig. Groter is beter: de meeste smartphonefabrikanten lijken daar rotsvast in te geloven, maar lang niet iedereen vindt die enorme kleppers van toestellen zo geweldig. Tweakers.be zocht vijf uitstekende toestellen met een maximum schermdiagonaal van 6 inch - 15 centimeter.

1. Nokia 4.2 (€ 110)

Deze spotgoedkope 5,7 inch-smartphone (14,5 centimeter) kreeg onlangs nog twee nieuwe uitvoeringen met 16 gigabyte. Binnen deze prijsklasse zien we sowieso heel acceptabele specificaties. Zo heeft het scherm een resolutie van 1520 x 720 pixels, is er een primaire camera van 13 megapixel en een extra camera voor diepte, en een batterij van 3.000 milliampère.

De Android One-software is behoorlijk snel bij licht gebruik, maar als jij zo iemand bent die altijd 20 apps tegelijk heeft openstaan, dan zal je de beperkingen van deze smartphone wel voelen. Bekijk hier de Nokia 4.2.

(Tekst gaat verder onder de foto)

2. Google Pixel 4 (€ 596)

Klein staat niet noodzakelijk gelijk aan budget, bewijst de Google Pixel 4. Hij heeft ook een diameter van 5,7 inch of 14,5 centimeter en is wel een bijzonder fijne smartphone om te gebruiken. Dat ligt onder andere aan de schone en vlotte Android-ervaring, een goed updatebeleid en de prettige gezichtsontgrendeling. De Pixel 4 heeft ook radartechnologie, waarmee ontgrendelen sneller wordt.

Minpunten? Helaas gaat het toestel gebukt onder een erg matige accuduur, waardoor je het bij intensiever gebruik tussendoor moet opladen. De camera is op zich geweldig, zoals we van de Pixel-lijn gewend zijn, maar we missen een ultragroothoekcamera, die veel high-end concurrenten wél hebben. De opslagcapaciteit is tot slot niet erg hoog. Bekijk hier de Google Pixel 4.

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Sony Xperia 10 II (€ 370)

Fijne middenklasser, deze Sony Xperia 10, die net aan ons maximum van 6 inch (15 centimeter) schermdoorsnede komt. Het scherm heeft een resolutie van 2560 x 1080 pixels en is een oledscherm - gegarandeerd mooiere kleuren.

Verder is het een krachtig toestel (er zit een achtkernige ‘Snapdragon 665'-processor in), is de behuizing voor en achter voorzien van glas en heeft de accu een capaciteit van 3600mAh. Het toestel heeft 4 gigabyte werkgeheugen en 128 GB opslag. Er zijn drie camera’s aan de achterkant. De primaire camera heeft een 12-megapixelsensor en de andere twee hebben een 8-megapixelsensor. Bekijk hier de Sony Xperia 10 II.

(Tekst gaat verder onder de foto)

4. Samsung Galaxy A40 (€ 200)

Terug naar het budgetsegment: met zijn 5,9 inch schermdoorsnede is de Samsung Galaxy A40 een prima telefoon voor gewoon dagelijks gebruik. Je krijgt onder andere 4 gigabyte werkgeheugen en 64 gigabyte opslagruimte. De batterij (3.100 mAh) is voortreffelijk voor een toestel waarmee je per definitie niet te gek kunt doen.

Hij heeft - en dat is een opsteker in deze prijsklasse - zelfs een vingerafdrukscanner. Zwakke punten: de zeer matige processor en de ook al niet denderende camera. Als jouw toestel vooral moet dienen om aan de lopende band selfies te nemen, kijk je beter naar iets anders uit, maar voor no-nonsensegebruikers is dit een topper. Bekijk hier de Samsung Galaxy A40.

(Tekst gaat verder onder de foto)

5. Emporia Smart.3 (€ 200)

Specifiek voor (jonge) senioren is deze Emporia Smart.3 een interessant fenomeen. Hij kost amper 200 euro en heeft een scherm met doorsnede van 5,5 inch (minder dan 14 centimeter). Al de rest is hier ook no-nonsense: het scherm heeft een resolutie van 1440 x 720 pixels, en achteraan is er maar één camera van 13 megapixel (met een chatcamera vooraan van 8 megapixel). Dat zijn specificaties die je meestal associeert met een toestel dat nog 100 euro goedkoper is, maar dit toestel focust dan ook op een paar andere zaken. Zo is de telefoon stof- en spatwaterdicht, heeft ie een noodoproepknop, en hij is compatibel met gehoorapparaten. Bekijk hier de Emporia Smart.3.

(Tekst gaat verder onder de foto)



