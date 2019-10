Geen peperdure smartphone nodig? Onze aanraders onder de 300 euro Ronald Meeus

Bron: tweakers.net/smartphones 2 Multimedia Geen zin om 500 of zelfs meer dan 1.000 euro uit te geven aan zo’n high-end smartphone van één van de topmerken? Dat moet ook niet: er zijn best wel goede smartphones te vinden waar je amper 300 euro voor betaalt. Dit zijn onze vier budgetaanraders.

Samsung Galaxy A50 (€ 265)

De Samsung Galaxy A50 kunnen we samenvatten als een prima allrounder. Hij heeft een uitstekend scherm dat altijd goed afleesbaar is. De grote accu levert een prima accuduur op en ook de camera’s presteren voldoende. Elke budgettelefoon heeft sowieso wel wat nadelen. In dit geval laten de knoppen zich niet heel vlot indrukken en voelt het geheel nogal fragiel aan. Het vervelendste is de optische vingerafdrukscanner achter het scherm. Die werkt eerder matig en daar heb je elke keer last van als je de telefoon wilt ontgrendelen. Bekijk hier de Samsung Galaxy A50.

Huawei P30 Lite (€ 293)

De Huawei P30 Lite scoort op alle fronten een voldoende. Meer zelfs: het enige echte minpunt vinden we de accuduur. Die is echt ondermaats als je het vergelijkt met wat vandaag de norm is. Het scherm voldoet wel, al zou het ook wat feller mogen, want in direct zonlicht is niet alles even afleesbaar. In deze prijscategorie is het wel een van de snelste beestjes die je zal vinden. Bekijk hier de Huawei P30 Lite.

Xiaomi Mi A3 (€ 212)

Lig je niet zo wakker van de beeldkwaliteit van je smartphone? Dan is de Xiaomi Mi A3 op zich wel een goede keuze. Die beschikt weliswaar over een oledpaneel, maar de resolutie van 1.560 x 720 pixels is laag ten opzichte van de concurrentie, en dat is merkbaar. Bovendien kan het scherm ook lang niet fel genoeg om altijd goed te worden afgelezen. Het oledscherm was echter nodig voor de optische vingerafdrukscanner. Positieve punten? De accuduur en de keuze voor het eenvoudige maar snelle besturingssysteem Android One, mét de bijbehorende belofte van drie jaar lang tijdige updates. Bekijk hier de Xiaomi Mi A3.

Motorola One Action (€ 240)

Fabrikant Lenovo, eigenaar van het Motorola-merk, heeft ook een One Vision in de winkel, maar deze One Action voegt aan de al prima specificaties die dat toestel al had voor deze prijs ook een sterke drievoudige camera toe. Bovendien krijg je een scherm met 2.520 op 1.080 pixels (iets meer dan Full HD dus), een werkgeheugen van 4 gigabyte en 128 gigabyte voor gegevensopslag. Ook heeft hij, met 3.500 mAh (milliampère), een stevige accu die het lang uitzingt. Bekijk hier de Motorola One Action.

