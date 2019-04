Geen negatief advies over Huawei aan regering IB

15 april 2019

05u15

Bron: Belga 0 Multimedia Het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) gaat geen negatief advies geven over het Chinese technologiebedrijf Huawei, dat onder andere door de Amerikanen wordt beschuldigd van spionage. Na maanden onderzoek heeft het CCB geen concrete aanwijzingen van die dreiging gevonden, schrijft De Standaard.

In ons land werkt Huawei samen met Proximus, Orange en Telenet/Base. Sinds december is het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) op zoek naar concrete bewijzen voor de verdenking van spionage. Het CCB valt onder de kanselarij van de eerste minister.

"Tot op vandaag hebben we geen aanwijzingen die voldoende zijn om van een dreiging vanuit Huawei te kunnen spreken", zegt Katrien Eggers, woordvoerster van het CCB. "Een eindrapport over de kwestie komt er niet, want wij blijven dit voortdurend opvolgen."

Laatste woord voor premier

Premier Charles Michel (MR) verklaarde eerder, na parlementaire vragen over het standpunt van België met betrekking tot Huawei, dat hij de analyse van het CCB hierover zou afwachten. Zo'n eindverslag komt er dus niet. Het is nu aan de premier om op basis van de beoordeling van het CCB een standpunt over Huawei in te nemen. Zijn woordvoerder reageerde niet op een vraag van de krant over de materie.