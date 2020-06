Gedaan met de herrie: dit zijn de beste stille stofzuigers

Ronald Meeus

15 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Stil stofzuigen: bestaat dat? Toch wel, al moet je natuurlijk ook geen stofzuigers verwachten die 0 decibel produceren. Een ‘stille stofzuiger’ is er eentje die ‘maar’ circa 60 decibels produceert; je kan dus in principe nog naar Netflix kijken of naar muziek luisteren. Onze techspecialist zocht de vijf interessantste modellen van het moment uit.

Bosch BGL8SIL6 (€ 279)

Geluidssterkte: 66 dB

Deze BGL8SIL6 van het bekende merk Bosch is er een uit hun ‘Prosilence’ gamma en heeft een geluidsniveau van 66 decibel. De slang is in textiel - gaat lang mee -, de zuigkracht pas je naar wens aan. Met een kabellengte van 12 meter heb je ongeveer een actieradius van 15 meter. Zoals bij de meeste stofzuigers krijg je diverse accessoires, in dit geval een parketborstel, combiborstel en kierenzuigmond. Heb je last van allergieën? De HEPA 13-filter zorgt voor 99.95% filtering: er worden dus minder kleine stofdeeltjes en allergenen terug de kamer in geblazen. Bekijk hier de Bosch BGL8SIL6.

AEG VX82-1-5DB (€ 279)

Geluidssterkte: 57 dB

De AEG VX82-1-5DB is met een geluidsniveau van 57 decibel meteen de allerstilste uit ons overzicht, maar hij heeft meer troeven. Hij is gemaakt uit gerecycled plastic en dankzij het handvat is dit een ideale stofzuiger voor wie last heeft van de rug. Je krijgt er een parketborstel en 3-in-1 opzetstuk bij. Een kabel van 9 meter is wel aan de korte kant in vergelijking met andere modellen. Bekijk hier de AEG VX82-1-5DB.

Rowenta RO7673EA (€ 209)

Geluidssterkte: 67 dB

Liever wat kleur in huis? Deze Rowenta RO7673EA ziet eruit alsof ie meedingt voor een gastrol in de volgende Star Wars. Een stofzuigerzak heb je niet nodig en de fabrikant belooft ‘verbeterde ergonomie voor een efficiëntere stofopname en hogere filtratie die 99,98% van het stof verwijdert’. 67 decibel is een hoger geluidsniveau dan dat van de andere modellen, maar een normaal gesprek voeren zou mogelijk moeten blijven. Bekijk hier de Rowenta RO7673EA.

Princess 335010 EcoQuiet (€ 120)

Geluidssterkte: 62 dB

Voor een klein prijsje biedt de Princess 335010 EcoQuiet Stofzuiger best veel. Ook bij dit model kan je de zuigkracht aanpassen en is er handige bediening via een handvat. Met een geluidsniveau van 62dB kan je probleemloos naar je favoriete muziek luisteren. Bij de meegeleverde accessoires vind je een parketborstel, plintenborstel en detailborstel. Bekijk hier de Princess 335010 EcoQuiet.

Kärcher Dry vacuum cleaner T 15/1 (€ 489)

Geluidssterkte: 60 dB

Kärcher wordt vooral geassocieerd met elektrisch tuingereedschap, maar met deze stofzuiger staat het Duitse merk ook zijn mannetje binnenshuis. Voor deze Kärcher Dry vacuum cleaner T 15/1 betaal je weliswaar een meerprijs, maar dat is niet zonder redenen. Eigenlijk hoort deze stofzuiger al in het professionele segment, maar als je bijvoorbeeld groot woont zal je blij zijn met zowel de kracht als met de snoerlengte van 15 meter. Ook over de ergonomie van het ding is nagedacht, zodat je niet constant hoeft te bukken. En met zijn 60 dB is dit de tweede stilste in ons overzicht. Bekijk hier de Kärcher Dry vacuum cleaner T 15/1.

