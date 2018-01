Gebruikers botsen op het 'blauwe scherm des doods': Microsoft schort veiligheidsupdates op Joeri Vlemings

17u49

Bron: The Telegraph 7 REUTERS Microsoft-ceo Satya Nadella. Multimedia Microsoft heeft abrupt de veiligheidsupdates tegen de lekken Meltdown en Spectre meteen stopgezet uit angst dat ze miljoenen computers om zeep zouden helpen. Windowsgebruikers meldden namelijk dat ze op het gevreesde 'blauwe scherm des doods' stuitten na installatie van de patches.

De blauwe schermen verschenen op toestellen die op Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7 draaien, verklaart Microsoft zelf in een blogpost. De techreus zou de beveiligingsupdates naar wereldwijd miljarden computers en andere toestellen met het besturingssysteem van Windows sturen. Vorige week raakte bekend dat er ingebouwde veiligheidslekken zitten in zowat alle Intel-chips van de laatste 20 jaar, maar ook in microprocessors van AMD en ARM. Hackers zouden daar misbruik van kunnen maken om persoonlijke informatie te stelen, zoals paswoorden en foto's.

Zowat alle toestellen met een chip blijken kwetsbaar te zijn voor Meltdown en/of Spectre. En dus zenden de grote producenten van besturingssystemen software-aanpassingen uit om de lekken te dichten. Naast Microsoft zijn ook Apple en Google bezig om hun klanten van de nodige patches te voorzien.

Maar nu blijkt dat de AMD-chips niet zoals verwacht op de updates reageren. Na de installatie ervan kregen gebruikers problemen met het laden van het startmenu of de taakbalk. Microsoft besloot prompt om de systeemupdates voor kwetsbare AMD-processors tijdelijk op te schorten, "om te voorkomen dat AMD-klanten in een unbootable staat terechtkomen", waarbij er dus niet meer kan opgestart worden.

Gisteren beloofde Intel-ceo Brian Krzanich tijdens zijn speech op het CES in Las Vegas dat binnen de week 90 procent van alle toestellen veilig zou zijn.