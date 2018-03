Galaxy S9 in ons land verkrijgbaar mvdb

16 maart 2018

14u53

Bron: ANP/BuzzT 4 Multimedia De nieuwe vlaggenschepen van Samsung, de Galaxy S9 en S9+, zijn vanaf vandaag in ons land verkrijgbaar. De S9 kost 849 euro, de grotere S9+ heeft een prijskaartje van 949 euro.

Samsung heeft bij de twee toestellen volop ingezet op de camera. Aan de achterzijde beschikken de toestellen over twee 12 megapixelcamera's die uitgerust zijn met optische beeldstabilisatie. Er is een 8-pixelcamera aan boord om selfies te maken. Verder is het mogelijk om superslowmotion-video's te maken. De toestellen zijn in drie kleuren te koop: zwart, blauw en paars. Ze kunnen ook worden gebruikt om slimme apparaten te bedienen, zoals wasmachines en televisies. De toestellen werden vorige maand gepresenteerd in Barcelona.

De S9 en S9+ zijn de opvolgers van de S8 en S8+ van vorig jaar. Die bleken erg populair en zorgden voor een recordwinst voor Samsung. Het Zuid-Koreaanse bedrijf wist zo het debacle met de Galaxy Note 7 achter zich te laten. Dat toestel werd in 2016 binnen een paar weken van de markt gehaald, toen bleek dat de batterijen konden ontploffen.